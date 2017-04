Viene la WWE al país, furor y negocio de u$s 700 millones al año

El espectáculo de exportación de la WWE, siglas de la empresa World Wrestling Entertainment que produce y organiza la principal categoría de la lucha libre profesional de los EE.UU (una suerte de "Titanes en el Ring" un poco más sofisticados) se va a presentar por primera vez en la Argentina recién el 19 y 20 de octubre de este año en el Luna Park.

Sin embargo las entradas para la primera función ya se agotaron, por lo que se agregó una segunda, la del 20. Los precios al contado o en un pago no son económicos, van desde los $ 850 de la Cabecera hasta los $ 2000 del Ring Side, pasando por los $ 1400 del Ring Side Alto o los casi $ 1700 del Super Pullman (incluyendo el "cargo por servicio").

Es decir, similares al costo de un día en el festival Lollapalooza. Incluso, para la primera fecha ya se pueden encontrar en reventa con cifras que van de los $ 1800 a los $ 5500, dependiendo de la ubicación.

Las peleas y shows de la WWE se emiten en nuestro país a través de Fox Sports todos los días, y sábados y domingos también.

Según Forbes, sus estrellas cobran fortunas al año, como Brock Lesnar (u$s 12 millones); John Cena (u$s 8 millones); Triple H (u$s 3,8 millones) o Roman Reigns (u$s 3,5 millones), y entre los que se presentarán aquí están Dean Ambrose (u$s 2,7 millones); AJ Styles (u$s 2,4 millones) o Randy Orton (u$s 1,9 millón).

Para que se tenga mayor idea de este negocio, la WWE facturó u$s 729 millones en 2016 y tiene un valor en la Bolsa de Nueva York de u$s 1620 millones. Entre Twitter, Instagram y Facebook, suma en total más de 57 millones de seguidores, cifra inferior a los 79 millones de la NBA pero que se sitúa por encima de los 46.7 millones de la NFL, nada menos.

Como todas las disciplinas deportivas en Estados Unidos, la lucha libre también tiene su Super Bowl, se llama WrestleMania y se celebra cada temporada en diferentes ciudades.

De acuerdo al diario Expansión de España, en sus últimas cuatro ediciones, este evento ha conseguido reunir una media de 83.645 fanáticos y generar un impacto económico de u$s 138.2 millones en las localidades que se llevó a cabo, lo cual se tradujo en u$s 21.975 millones de ingresos para estas, vía impuestos.

Precisamente, el evento del año pasado en Dallas es el que ostenta el récord en todos estos apartados, con 101.764 aficionados asistiendo al AT&T Stadium, recaudando la ciudad texana u$s 23.8 millones tras generarse una actividad de u$s 170.4 millones. Además, la propia WWE ganó u$s 4,55 millones gracias a las ventas de merchandising.