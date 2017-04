José Fanelli: "La inversión quiere saber qué piensa el PJ"

El economista José Fanelli, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del Conicet, opinó que la Argentina no crece porque está sufriendo un shock externo muy fuerte y sólo se va crecer con consumo o inversión. Pero consideró que "la inversión está mal" porque "para hundir capital en el país hay que saber qué va a hacer el peronismo", y acusó a la oposición de querer que al Gobierno "le vaya mal, para que a ella le vaya bien".

–¿Qué opina sobre los indicadores que muestran cierta mejora en el nivel de actividad?

–Los indicadores que vimos hasta ahora son mixtos. La buena noticia es que seguro la economía se estabilizó y probablemente vamos a seguir viendo mayor nivel de actividad. Pero la Argentina está sufriendo un shock externo muy fuerte. De exportaciones de u$s 80.000 millones en 2011 se cayó a menos u$s 60.000 millones. Estamos discutiendo si las importaciones suben o bajan en la coyuntura, pero debido a la caída de exportaciones que tuvimos, las importaciones cayeron en ese mismo período de u$s 74.000 millones, a bien por debajo de los u$s 60.000 millones y las cuentas que vimos en enero dan déficit de cuenta comercial.

–¿Es parte de la herencia recibida de la que se habla?

–No es culpa de nadie. Se cayeron los precios de lo que exportamos y Brasil. Y tanto el gobierno anterior como éste hicieron una política de amortiguar el golpe sobre los sectores más vulnerables.

–¿Entonces qué se puede esperar en cuanto a crecimiento de la economía?

–Discutir si vamos a crecer unas centésimas más o menos este año es irrelevante. Vamos a crecer, si crecemos, con consumo o inversión pública. La inversión privada, según lo que se ve de importaciones de bienes de capital y accesorios, está mal.

–¿Qué opina del gradualismo del Gobierno para hacer reformas? ¿Es lo que espanta las inversiones?

–El Gobierno tiene un gran mérito en haber implementado una política gradual que impidió el típico ajuste argentino, con devaluaciones fuertes, cambios de precios relativos muy fuertes, etc. El problema es que el gradualismo es costoso. Hoy tenemos un déficit fiscal alto. Lo que tendrían que estar discutiendo el partido que está en el Gobierno y el peronismo es cómo hacemos para seguir para adelante.

–¿Qué pasa entonces con el tipo de cambio?

–La contrapartida de que el consumo no ajuste es que el tipo de cambio no puede ser muy distinto de este. No le podemos pedir, no al Gobierno, sino a la realidad, tener competitividad con este consumo, con este nivel de endeudamiento o con este nivel de inversión extranjera directa.

–¿Cuál es la salida?

–Para tener gradualismo con este shock externo lo único que queda es endeudarse o inversión extranjera directa o repatriación de capitales. La pata más corta y que no está funcionamiento es la inversión.

–¿Por qué no vienen las inversiones?

–La oposición debería tener políticas distintas pero no objetivos distintos. No querer que al Gobierno le vaya mal porque entonces a mí me va a ir bien. Para hundir capital en un país, tengo que saber qué podría llegar a hacer el peronismo. Me preocupa que estemos discutiendo si la economía va a crecer este año y no si va a crecer 10 años. Y con esta tasa de inversión no podemos.

–¿Qué se puede esperar en materia de empleo?

Ahí sí que cualquier llovizna que venga por un crecimiento del PBI, ya sea por consumo o por inversión pública, va a ser bienvenida, porque está muy castigado. Pero necesitamos generar empleo todo el tiempo porque no podemos llegar así al envejecimiento de la población activa dentro de 20 años, con el nivel bajo de participación de la mujer en el marcado de trabajo que tenemos. Pero se necesita implementar políticas de Estado para la economía del cuidado de los niños de esas mujeres.

–Hubo un fuerte cambio en política exterior...

–Si el Presidente sale al exterior y lo reciben, eso es bueno, no para el PRO, sino para el país. Porque al próximo presidente también lo van a recibir. Es a la Argentina a quien reciben, no piensan que es el PRO o el peronismo.