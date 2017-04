Argentina vuelve del exilio financiero y busca un lugar entre los emergentes

Con el acuerdo holdout y la vuelta a los mercados, la Argentina dejó atrás un largo exilio financiero que la había expulsado del mapa, salvo para los inversores con la audacia de aventurarse en territorio "fronterizo". Abandonar ahora ese grupo de mercados marginados (aglutinados en un índice conocido como MSCI Frontier Markets) y recuperar el estatus de emergentes (perdido en 2009) marcará un evento que no sólo traccionará capitales para engrosar la alicaída plaza local sino que sellará de algún modo este regreso a la escena bursátil.

Según el último informe de JPMorgan, con 9 acciones y una capitalización de mercado de u$s 18.984 millones, Argentina podría entrar al MSCI Emerging Markets Index con un peso mayor que el de Colombia (u$s 18.475 millones) y Perú (u$s 16.599 millones). Contará con tantos papeles como Colombia y tres veces más que Perú (tres es el mínimo requerido). Será, de todos modos, una sombra del 7,6% que concentra Brasil. Su participación en el índice latinoamericano sería de 3,1%.

El índice de emergentes, que es replicado por las carteras de fondos en todo el mundo generando flujos de inversión automáticos, hoy está compuesto por 23 mercados y 830 acciones, con China, Corea del Sur, Taiwan e India a la cabeza.

El índice de fronterizos, en tanto, cubre 30 mercados y 127 papeles. De hecho, Argentina es junto con Kuwait uno de los integrantes centrales con una participación de casi 17%, seguido por Vietnam, Paquistán y Marruecos. De las 10 acciones fronterizas con más peso, cuatro son argentinas.

De concretarse el ascenso local, se confirmaría el 13 de junio pero se concretaría recién en 2018. Los movimientos no son tan frecuentes y suelen constituir todo un acontecimiento. Este año, ya se anunció por ejemplo que Paquistán volverá al mundo emergente después de ocho años, aunque con un peso de 0,20%, lo que lo convierte en el tercer mercado más pequeño después de Egipto y República Checa.

Las últimas dos promociones fueron en 2014, Emiratos Arabes y Qatar, que entraron con 0,5%. Hace poco Perú estuvo a punto de ser degradado a fronterizo, lo que según los analistas hubiera significado la salida de hasta u$s 5.000 millones de flujos de portfolio.

Argentina espera su turno para la recategorización apostando a reconstruir un mercado de capitales que deje de ser pura "bicicleta" y esté a la altura de una economía que necesita despegar.