La educación de las nuevas generaciones

La hiperconectividad creada dentro del marco de la revolución digital invita a pensar inevitablemente en la generación millennial. Patricia Barros, directora Ejecutiva de la Corporación Educativa Continental, junto con Leonardo Santos, supervisor de Proyectos en la Universidad Newton Paiva, reflexionarán en el WEF Latam 2017 sobre la mirada de esta generación y su impacto en la educación. Uno de los temas centrales que se abordarán será de qué manera las innovaciones producidas en la cuarta revolución apalancarán procesos de trasformación educacional y empoderarán a los jóvenes en América latina.

Para Jared Kleinert, fundador de Synergist, los millennials tienen tres cosas en común de las que todos pueden aprender: han generado un mundo hiperconectado, abrazan la mentalidad emprendedora, y utilizan la colaboración a gran escala para progresar. Se trata de una generación creativa y emprendedora con un gran sentido de sensibilidad acerca de los problemas del mundo, como si su mente y emociones estuvieran de igual manera conectadas con las situaciones mundiales. ¿Qué problema tendrán que resolver? ¿Con qué o quiénes los resolverán? ¿Ya comenzaron o todavía falta empezar?

Los millennials se han convertido en una pieza clave para la economía. Se estima que, en la próxima década, esta generación conformará el75% de la fuerza laboral mundial. Aprender acerca de los intereses de esta generación -que comprende a aquellos nacidos entre 1981 y 1995- será el primer paso y la propuesta a desarrollar por los dos panelistas. Los empresarios sociales de esta generación están avanzando sobre nuevos modelos de innovación social sostenible.

Otra característica de los jóvenes de hoy es que se trata de personas que ascienden rápidamente en los niveles jerárquicos de las corporaciones, gracias a su forma audaz de emprender. El "think outside the box" es aplicable a estos casos, ya que tienen respuestas muy ingeniosas para los problemas, son de mente ágil y comparten una carga de proactividad muy alta.

Actualmente, el Young Global Leaders (Jóvenes Líderes Globales) reúne una serie de jóvenes líderes menores de 30 años con ánimo de representar la voz del 50% de la población mundial que, al igual que ellos, comparten edad e intereses. John Dutton, jefe de Equipo Fundamentos y jefe de Young Global Leaders, explica que se trata de "líderes empresariales e inspiradores que llegan en este momento crucial para acelerar el impacto de sus organizaciones y colaboraciones". Estos jóvenes utilizan las plataformas de eventos mundiales, como el foro de Davos, con el objetivo de "unir talentos y lograr juntos más de lo que podían por separado".