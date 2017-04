Radiografía del blanqueo: qué se blanqueó y cuáles eran los países elegidos

El sinceramiento fiscal alcanzó a 116.800 millones de dólares, indicaron el Ministerio de Hacienda y la AFIP. De ese monto total, el mayor porcentaje correspondió a inversiones, mientras cuentas e inmuebles estuvieron por detrás. Desde el Gobierno revelaron detalles de qué decisiones tomaron los argentinos que decidieron ingresar al blanqueo.

Del total recaudado, u$s 55.900 millones se correspondieron a inversiones (48%), u$s33.600 millones a cuentas (29%), u$s 20.500 millones a inmuebles (17%) y u$s 6.800 millones a otros conceptos (6%).

Del total de inversiones, el 2% se encontraba en el país con un monto de u$s 900 millones y el restante 98% estaban en el exterior alcanzado una cifra de u$s 55.000 millones. Estados Unidos era el país donde se encontraba la mayor cantidad de ese dinero con un 30%, seguido por Suiza con un 26% y las Islas Virgenes con un 15%.

En lo que respecta a las cuentas, el 23% se encontraba en el país con un monto por u$s 7.700 millones y el restante 77% en el exterior con un monto de u$s 25.900 millones. Al igual que en el caso de las inversiones, Estados Unidos era el país donde se encontraban las mayorías de las cuentas con un 45%, seguido por Suiza con un 26% y Uruguay con un 15%.

En inmuebles, del monto total de este segmento, u$s 10.500 millones se encontraban en el país, mientras que 10.000 millones estaban en el exterior. De las propiedades en el país, el 66% se concentraba en las provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. En tanto, en el exterior Ururguay es el país donde se encontraba la mayor cantidad de inmuebles blanqueados con un 49%, seguido por Estados Unidos con un 37% y Brasil con un 4%.

Por último, el sinceramiento de bienes como autos, embarcaciones, metales preciosos, Joyas, aeronaves y obras de arte sumaron en total u$s 6.800 millones.

Impacto

El sinceramiento fiscal posibilitó la duplicación de la base imponible total pasado de los u$s 116.000 millones de antes a los u$s 226.000 millones de ahora. El rubro inversiones se expandió 183%, el de inmuebles 54%, el de cuentas 105% y el resto 30%.

Además, desde el Gobierno destacaron que se logró el sinceramiento de activos en el exterior por personas de alto poder adquisitivo, mejorar las decisiones de consumo e inversión contenidas, conseguir un reordenamiento de patrimonio familiar y regularización de deudas fiscales.

A partir de ahora, por último, indicaron que el desafío a futuro será el de sostener la formalización e incluso seguir aumentándola. Para ello desde la AFIP destacaron que seguirán utilizando el intercambio de información tributaria con otros países para encontrar evasores.