Expectativa: Dujovne y Abad presentarán hoy el resultado del blanqueo

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, ofrecerán esta tarde una conferencia de prensa para informar oficialmente el resultado del blanqueo de capitales.

El Palacio de Hacienda confirmó que la rueda de prensa se realizará a las 15:45 en el microcine del edificio, aunque no precisó el motivo de la conferencia que, se descuenta, será para informar las cifras finales del blanqueo.

Desde oficinas de distintos Ministerios aseguran que la cifra final está por encima de los u$s 120.000 millones y no descartan que, tras los últimos cómputos que lleva la AFIP, alcance los u$s 135.000 millones.

Junto con los datos del blanqueo se espera que hoy también se difunda el resultado de la recaudación impositiva de marzo, en el que impactaron los ingresos fiscales que surgieron por la multa de quienes ingresaron al régimen de sinceramiento fiscal.