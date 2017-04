Brasil tuvo superávit comercial récord en marzo pese al caso ‘Carne Débil’

Brasil inició una semana con datos económicos positivos y a la expectativa del caso que abrirá hoy el Tribunal Superior Electoral, que podría anular la elección presidencial de 2014 de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer por financiamiento ilegal de campaña.

En los nuevos datos económicos, el gigante sudamericano anotó un superávit comercial récord para marzo con u$s 7145 millones, pese a una leve baja en las exportaciones de carne tras el escándalo de productos cárnicos adulterados que llevó a restricciones de ventas a otros países.

Según el Ministerio de Desarrollo, Comercio Exterior y Servicios, las exportaciones en marzo sumaron u$s 20.085 millones, 20,1% más que marzo de 2016; las importaciones se ubicaron en u$s 12.940 millones, con un avance del 7,1%, y el saldo positivo superó en un 61,25% el de marzo pasado (u$s 4431 millones). Tras el superávit comercial récord de u$s 47.690 millones en 2016, el Banco Central prevé un nuevo saldo positivo para 2017, de u$s 44.000 millones.

En cuanto al operativo Carne Débil –que develó la comercialización de carne brasileña adulterada con la complicidad de inspectores sanitarios–, las restricciones que impusieron destinos principales como China y Hong Kong impactaron poco en las exportaciones: las de carne de res bajaron 6,1% comparado con marzo de 2016, mientras las de carne de ave subieron 7% y las de cerdo, 33,4%. Las tres juntas exportaron en marzo u$s 1113 millones (u$s 1021 en marzo pasado).

También la actividad manufacturera del gigante sudamericano mejoró, por un incremento en la producción y los nuevos pedidos por primera vez en 26 meses. Según el índice de gerentes de compras (PMI) subió a una cifra desestacionalizada de 49,6 en marzo, el máximo nivel en más de 2 años, desde 46,9 en enero. En tanto, el regulador petrolero de Brasil informó que la producción de crudo subió 14,6% en febrero frente al mismo mes de 2016.

De todas maneras, el viernes se difundió una nueva tasa récord de desempleo: el 13,2% de la población activa, o 13,5 millones de parados en medio de la profunda recesión de Brasil.

En cuanto al caso del Tribunal Superior Electoral (TSE), es la primera vez que éste resolverá sobre un presidente en funciones, ya que aunque en 2014 Michel Temer integró la fórmula electoral como vicepresidente de Dilma, en agosto de 2016 asumió la presidencia tras la destitución de la mandataria.

Si el TSE anulara la elección de 2014, finalizará la actual presidencia de Temer –aunque éste apelaría la decisión y el trámite judicial se prolongaría por meses– y requeriría que el Congreso actúe para elegir a su sucesor dentro de 30 días.