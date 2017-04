Con un déficit que creció 122%, Argentina retoma el diálogo bilateral con Brasil

Los números del comercio bilateral entre la Argentina y Brasil volvieron a mostrar en marzo un importante crecimiento del déficit debido al fuerte alza de las importaciones de principal socio regional.

No sólo aumentaron 32,5% las compras al principal socio del Mercosur, sino que las exportaciones argentinas a ese destino cayeron 1,2%, tras cuatro meses de subas consecutivas. Ese combo generó un rojo comercial para el país de u$s 703 millones, que representó más del doble del obtenido durante el mismo mes del año pasado (122%). De esta manera, el primer trimestre acumula un déficit de u$s 1693 millones, casi el 40% del acumulado durante todo 2016.

Con esos números sobre la mesa, los ministros de Producción de ambos países retomarán hoy la agenda de discusión bilateral , tendiente a intentar homogeneizar normas y facilitar el comercio entre ambos países. Los gobiernos aprovecharon que el jueves y viernes Buenos Aires será la sede del World Econonomic Forum (WEF) para Latinoamérica, por lo que varios ministros de distintos países de la región estarán presentes.

Así, la reunión de la comisión de comercio bilateral se realizará hoy durante todo el día en el Palacio San Martín y culminará mañana al mediodía. A su término, se espera que las comitivas realicen un anuncio, dijeron fuentes oficiales. Por la Argentina, participarán el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y los secretarios de Industria, Martín Etchegoyen; y de Comercio, Miguel Braun, entre otros. A su vez, el ministro brasileño Marcos Pereira llegará con parte de su equipo. Existe preocupación en ambos gobiernos por las trabas que existen al comercio, por lo que uno de los objetivos será buscar la convergencia de las regulaciones técnico-sanitarias.

Trascendió, incluso, que desde Comercio se les pidió a los distintos sectores productivos que les presenten los problemas que tienen para exportar productos a Brasil, de modo de contar con herramientas de presión para negociar. También hay quejas desde el vecino país, por ejemplo, con la Ley de Autopartes, que incentiva a las terminales que integren con piezas locales.

Los números de marzo

En marzo, las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron u$s 835 millones, 1,2% menos que los u$s 845 millones colocados durante el mismo mes del 2016. De esta manera, "se corta la racha creciente que venía desde noviembre pasado", precisó la consultora Abeceb, que analiza todos los meses el resultado comercial bilateral. En el análisis, la firma indicó que la caída se debe, principalmente, a las menores compras de productos del sector automotriz por parte de Brasil, básicamente automóviles y vehículos de carga.

Además, también cayeron las ventas de malta, celulosa, cebada en grano, cebollas frescas, aleaciones de aluminio y trigo en grano, entre otros. Según remarcó la consultora Ecolatina, la apreciación real del peso hace menos competitiva a la Argentina frente a los demás proveedores de Brasil.

A su vez, las importaciones treparon 32,5% en términos interanuales hasta alcanzar los u$s 1538 millones. "Este aumento confirma la tendencia de crecimiento de las compras a Brasil que se viene observando en los últimos meses", planteó Abeceb. Encadenan la quinta suba interanual consecutiva, agregó Ecolatina, que también analiza los datos. Los principales rubros de importación fueron vehículos de carga y de pasajeros y sus autopartes. Además, crecieron las compras de laminados planos y maquinaria para uso agrícola y construcción.

"En lo que va del año, las importaciones de Brasil acumulan un alza de 25,6% interanual y confirma lo que anticipábamos en informes anteriores acerca de la dinámica de intercambio de vehículos entre Argentina y Brasil. En un contexto en el cual las ventas de 0km crecen en nuestro país y siguen frenadas en Brasil (caída de casi 4% de las ventas de automóviles en Brasil en marzo), es de esperar que el déficit comercial no se reduzca y hasta se amplíe", afirmó la consultora que dirige Dante Sica.

Con estos números, el comercio bilateral mostró resultados positivos. Con un flujo de intercambio que llegó a los u$s 2373 millones, registró un crecimiento interanual de 18,3%. Se trata del valor mensual más alto desde septiembre de 2014. En términos acumulados, en el primer trimestre del año se comercializaron casi u$s 6000 millones con Brasil, que un alza del 19,7% en comparación con el mismo período del año pasado.