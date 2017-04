Se sobreblanqueó por futura facturación negra

"¿Y con el ‘negro’ futuro qué hacemos?"

Esta es una de las preguntas que recibieron algunos tributaristas por parte de dueños de locales textiles de Once, de autopartistas de Warnes, de locales gastronómicos, del sector de real estate, de comerciantes minoristas y de fabricantes de ropa.

"La ley permitía el sobre blanqueo al no poder deducir pasivos. Esa situación genera distorsiones que no podrían explicarse desde la realidad económica. El patrimonio de una persona está compuesto por activo menos pasivo, al impedir esto se fomentó el sobre blanqueo", detalla el tributarista Iván Sasovsky.

Por lo tanto, muchas pequeñas y medianas empresas blanquearon de más para anticipar manejo de flujo no declarado futuro.

"El blanqueo a futuro o del dinero que todavía no se ganó es algo inevitable y se dio en todos los blanqueos. Por eso, con la Ley 27.260 se estableció la obligación del depósito de efectivo durante un tiempo, para evitar que se blanquee el doble o el triple (o más) de lo que se tiene. Los bancos también dieron algunas facilidades, como los préstamos para el pago del blanqueo. Como el ingenio no tiene límites, se inventaron algunas maniobras (básicamente con préstamos) para el blanqueo de futuras ganancias", advierte Diego Fraga, socio de RCTZZ.

Se comenta en el mercado que hasta hubo préstamos especiales a una tasa conveniente que daban algunos bancos para poder blanquear lo que no se tenía, dejando depositado lo que prestaban.

Incluso, hasta se generaron préstamos informales en las cuevas para pagar el sinceramiento. "El que factura $ 1 millón por mes en negro blanqueó $ 12 millones de más, de modo de estar todo un año cubierto con su facturación", revelan en el ambiente, que hasta calculan que un 5% de los u$s 7200 millones que se blanquearon en efectivo fueron demás: o sea, alrededor de u$s 360 millones de sobreblanqueo.

En el sector entienden que el blanqueo falló en crear una nueva cultura tributaria, ya que la gente blanqueó por miedo, pero ahora pregunta cómo hace para seguir facturando en negro porque, de lo contrario, debería cerrar su negocio, ya que el margen de ganancia es acotado, y la carga impositiva y de aportes patronales es de las más altas de la región.

Entonces, muchos comerciantes sobreblanquearon para poder sostener un impacto blanco que les genere de cierta forma credibilidad frente al fisco, por lo que ya van anticipando su problema del día de mañana.

"Nuestra economía irregular no va a desaparecer por el blanqueo, que alcanzó a sincerar alrededor de u$s 150.000 millones, lo que representa menos de un tercio de todo lo que está fuera del circuito, que se estima en u$s 500.000 millones", reconocen en la City.

De una u otra manera, la picardía del argentino criollo busca generar la gambeta de Lionel Messi para sortear los obstáculos tributarios. Quien vende sus servicios al exterior pide que le depositen el dinero en una cuenta del exterior para no declararla acá, y cuando viaja se la gasta al exterior hace todos sus gastos con la tarjeta de débito.