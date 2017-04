Grillo y Cabrera van por la gloria y los millones del Masters de Augusta

Entre el 6 y el 9 de abril se disputará el Masters de golf de Augusta en Georgia, Estados Unidos. Allí, los representantes argentinos Emiliano Grillo y Angel "Pato" Cabrera (ya lo ganó en 2009) deberán luchar a brazo partido contra los favoritos para completar un buen torneo, que reparte u$s 10 millones en premios, y casi u$s 2 millones para el ganador.

El Masters es además uno de los certámenes mas exclusivos, sin embargo mantiene algunos precios en un nivel históricamente bajo: este año, la entrada para ingresar durante una semana cuesta sólo u$s 325, más o menos lo que se paga por localidades aceptables para ver un partido del peor equipo de la NBA. Los sándwiches de queso y pimientos valen u$s 1,50. Y los grandes con papas fritas y una cerveza sólo llegan a u$s 4.

Los puntos más auténticos de la localidad van desde el local que frecuentan los caddies, Tbonz Steakhouse, a Raes Coastal Café, una cabaña sin pretensiones que sirve alitas de pollo picantes y cerveza Red Stripe.

El mercado hotelero está poblado por Double Trees, Sheratons y Marriotts. Y el mejor lugar para alojarse es una de las diez cabañas que están en el predio, pero a menos que sea una estrella, no importa cuánto dinero se ponga sobre la mesa, no se tendrá suerte.

Si quiere emular a los golfistas profesionales, hay que alquilar una casa y contratar un chef y servicio de limpieza para vivir al estilo cinco estrellas. Los alquileres oscilan entre los u$s 15.000 y u$s 65.000 por semana, más limpieza y gastos de comida. Una de las formas de llegar es alquilar un avión privado. Executive Jet Management calcula que un avión de ocho plazas de Nueva York a uno de sus aeropuertos nacionales costaría unos u$s 20.000 ida y vuelta. El vehículo que prefieren quienes van al Masters por la semana es un Cadillac Escalade. Esta opción cuesta unos u$s 349 diarios por siete días. Si no se quiere conducir, uno de los servicios de autos de la zona puede proporcionar un chofer por unos u$s 1200 diarios.

Si se quiere practicar golf, hay muchos lugares en las cercanías. Palmetto Golf Club abre al público sólo una semana al año, durante el Masters. La tarifa es de u$s 250 por jugador e incluye carrito, pelotas, almuerzo e impuestos.

En tanto, si se quiere conocer la ciudad, hay que reservar en Frog Hollow, lugar favorito de los profesionales del turismo y las grandes figuras. Allí una "chuleta" de cerdo con manzanas de Georgia y batatas de Carolina del Norte cuesta u$s 32. Mientras que una botella de Opus One 2013, sale u$s 289 en una vinería local.

Finalmente, las chombas oficiales cuestan u$s 69, mientras que las camisetas u$s 26.