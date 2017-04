"Chapu" Nocioni anunció que se retira

El alero argentino del Real Madrid, Andrés Nocioni, anunció su retiro del baloncesto al final de la presente temporada, tras un larga carrera en la que llegó "más lejos de lo que esperaba" y compartió "camiseta con algunos de los mejores".

"Debo progresar. Lo he meditado lo suficiente. Basta de pelear con rivales, basta de noches sin dormir por victorias con angustia o derrotas que son puñales. Se terminó... Pretendo mejorar mi conducta, mis hábitos. Y como tengo en claro que no podré cambiar mi temperamento jamás. Me retiro. Me voy antes de que me echen", escribió el "Chapu" en una carta en su cuenta oficial de Twitter.

"Dejo el básquet de la manera en que yo quiero dejarlo: compitiendo en el más alto nivel de Europa y en un club de máxima jerarquía mundial", añadió Nocioni, uno de los últimos representantes de la Generación Dorada del básquetbol argentino, ganador la medalla de oro olímpica en Atenas 2004