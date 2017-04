Competencia e inclusión financiera, los desafíos de un sistema bancario con exceso de liquidez

"Si miramos la foto de los bancos hoy, están sobrecapitalizados. Si miramos la película, espero que no. Las entidades tienen que, al menos, triplicarse en los próximos años para volverse rentables en un marco de menor inflación. Al operarse ese crecimiento, el capital de los bancos no será tan excedente. Si bien hoy tienen el doble de lo que necesitan, si se triplican, les estará faltando", afirmó ayer Francisco Gismondi, director del Banco Central (BCRA). Y agregó: "Los bancos están muy solventes y líquidos pero, cuando veamos el crecimiento, el desafío volverá. En ese sentido, es más fácil ser regulador hoy que serlo del sistema financiero que viene".

Fue en el marco del "2017 IIF Argentina Financial Summit" organizado ayer por el Institute International Finance (IIF) y Banco Galicia, donde integró un panel titulado "Regulación bancaria: qué esperar". El moderador del encuentro fue Andrés Portilla, jefe de Asuntos Regulatorios del IIF, y participaron Daniel Llambías, presidente de ADEBA; Claudio Cesario, titular de ABA; y Caio Ibrahim David, vicepresidente de Itaú Unibanco Holding.

Los representantes de la banca coincidieron en la necesidad de hacer crecer su negocio. Así lo expresó Daniel Llambías: "Las ganancias reales de los bancos fueron muy bajas, aunque no se vieron por la ausencia de ajuste por inflación. Si no tenemos volumen, va a ser muy difícil que podamos crecer". Cesario, por su parte, reconoció: "Lo bueno es que esta administración del BCRA entiende que para crecer, el sistema debe ser rentable".

El panel también discutió la estimulación de la competencia y los expositores acordaron en que la actual cúpula del BCRA está haciendo todo lo posible por promoverla. "Había mucha regulación de tasas y comisiones. Nosotros estamos saliendo de ese esquema y yendo hacia uno de mayor competencia", señaló Gismondi. Llambías, en tanto, acotó: "Lo que pedimos es que se regule o desrregule lo que sea necesario pero que se haga en igualdad de condiciones. Necesitamos reglas de juego claras, que no teníamos hasta hace un año y medio". Cesario apuntó contra la baja penetración del sistema bancario: "Los bancos argentinos siempre han competido mucho pero lo hacen sobre el mismo colectivo de gente".

En esa línea, los integrantes del panel charlaron sobre la inclusión financiera y reconocieron que aún queda mucho por hacer. Daniel Llambías sostuvo: "Necesitamos llegar a más gente e incrementar la bancarización. Hoy, los bancos no son vistos ni siquiera como necesarios. Estamos lejos de la población. Esto no se arregla solamente con aplicaciones de tipo fintech: tenemos que hacer un cambio de fondo y marcar hacia dónde queremos ir". Claudio Cesario, por su parte, disparó: "La bancarización en la Argentina es muy baja.

En mi opinión, la inclusión financiera no se trata solamente de estimular el uso de medios electrónicos de pago. Me parece que tenemos una tarea mucho más importante por delante, que es educar financieramente a la gente para que entienda qué pasa con el dinero que deposita hoy, si gana o si pierde. Es el desafío que se viene". En otro momento de la charla, el titular de ABA aprovechó para hacer un reclamo al respecto: "Hoy hay mucha cantidad de gravámenes sobre las operaciones bancarias, como el impuesto al cheque. En ese contexto, cualquier incentivo al uso de efectivo resulta imbatible. Siempre parece ser más conveniente no estar bancarizado que estarlo".

Los participantes del panel estuvieron de acuerdo en que la incorporación de tecnología será fundamental tanto para estimular la competencia entre los bancos como para favorecer la inclusión financiera. A partir de su experiencia llevando adelante el mismo proceso en Brasil, Caio Ibrahim David, advirtió: "Estamos muy concentrados en cuestiones que hacen a la ciberseguridad. Hay que desarrollar las tecnologías y utilizarlas pero sin añadir riesgos".