Macri: "Vamos a sacarle el poder a los mafiosos"

“Vamos a sacarle el poder a los mafiosos”, enfatizó el presidente Mauricio Macri, durante el anuncio del Acuerdo Federal para la Construcción realizado en la Casa Rosada.

Durante su discurso, Macri adelantó que gracias a la puesta en marcha del convenio se crearán 100.000 nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado, el Presidente deslizó que “respeta” el paro previsto para el próximo jueves convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) aunque enfatizó que “no lo entiende”.

“Respeto la decisión de parar el jueves, pero no la entiendo porque no ayuda en nada a los trabajadores. El paro costará más de 15 mil millones de pesos que podríamos aportar para seguir. El paro no ayuda en nada”, destacó Macri.

Por otro lado, el jefe de Estado insistió en que “todos juntos, poniendo su granito de arena, vamos a generar 100.000 puestos de trabajo”.

“Además, vamos a crear 100 mil nuevas soluciones habitacionales, algo tan importante para cualquier argentino como lo es tener la casa propia”, añadió.

Destacó que bajo su gestión el país recuperó el crédito y gracias a ello se puede financiar el trabajo de los argentinos a 30 años.

Por otro lado, cargó de forma indirecta a las anteriores gestiones al indicar las complicaciones que están generando las fuertes tormentas en distintas localidades del país.

“Miren lo que pasa con las inundaciones. Años que no hubo obras para mitigar esos contratiempos, y ahora la gente está pagando esa falta de obras”

Por último, resaltó que “los bancos han vuelto a la cancha a poner a crédito a 30 años”, al subrayar que esto era algo que no pasaba desde hace 50 años.

"Queda claro que el camino es este. El camino es profundizar el diálogo, tratar de entender lo que el otro necesita. Gobernar es estar cerca. Y también la responsabilidad de los dirigentes es saber qué es lo que necesita la gente. El 2017 será un mejor año que el 2016. Y el 2018 será mejor que el 2017. Siempre vamos a estar mejor si trabajamos juntos”, completó.