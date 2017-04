El Gobierno necesita que los brotes verdes dejen de ser mejoras aisladas

Las expresiones de apoyo público que recibió Mauricio Macri el sábado, a través de marchas autoconvocadas tanto en Capital como en otros centros urbanos del país, llegaron en un momento más que oportuno. Si había una pregunta que hasta ahora muy pocos se animaban a responder, era cuánto oxígeno político iba a consumir el Gobierno mientras transcurren las semanas y espera que los brotes verdes dejen de ser aislados para convertirse en una recuperación económica.



La Casa Rosada ya tiene claro que cuando sus funcionarios cometen algún error no forzado, la mejor estrategia para enfrentarlo es una corrección rápida. En el caso de la deuda del Correo, la crítica al acuerdo celebrado con la empresa de Franco Macri ya quedó diluida y es parte del escarceo legal con la oposición. La confusión que despertó el programa Precios Transparentes también fue corregida. El Ejecutivo aceptó que no era el momento para ser dogmático y liberó al comercio para que reponga el marketing de las cuotas sin interés. De paso, le aportó un poco de aire con un acuerdo para bajar las comisiones de las ventas con tarjeta.



El costo de estas idas y vueltas, así como de la pelea irresuelta con los docentes, empezó a reflejarse en el ánimo de los consumidores. El arranque de la economía se aletargó y los reclamos gremiales y políticos tomaron nueva fuerza. El horizonte oficial se pobló de nubarrones.



El Ejecutivo puso en marcha el viernes un aumento del gas, que se aplicará sobre los valores ya ajustados de 2016. Le queda definir esta semana la aplicación de la nueva tarifa de agua y resolver cuándo y cuánto actualizar el transporte. Para compensar estos tragos, ya tiene en la mano el plan para estimular la construcción de viviendas, que complementará los créditos a 30 años ya lanzados, y el derrame de fondos financieros que desde hoy producirá el blanqueo de capitales. Las encuestas que reflejarán el humor social de marzo están en proceso. Hay expectativa para ver si capturan o no un cambio de tendencia.