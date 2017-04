Catarsis peronista presentación de revista

Puerta abrió el "palacio" argentino

Vidal y un nuevo look para la campaña

Vigilia, plaza y suba de pensiones para caídos

Festa advirtió que se abren más comedores

La presentación del tercer número de la revista Movimiento21, que dirige el secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc), Hugo Quintana, sirvió como un momento de catarsis sobre el futuro del peronismo.El principal orador fue el presidente de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, quien planteó que "hay que volver a ser políticamente incorrecto para cambiar la estructura del país", ya que "hay mucho uso de redes sociales, muchos discursos pero a la hora de los cambios materiales es muy poco lo que se avanza". También expusieron el radical Jesús Rodríguez (miembro de la AGN); el ex presidente del Banco Provincia Ricardo Gutiérrez y el ex diputado y ex embajador en Italia Humberto Roggero. Quintana dijo a su turno que ve "un peronismo destrozado, sin rumbos y con tribus dispersas sin ningún elemento catalizador para hacer de Argentina el país que siempre soñamos". Entre otros, lo escuchaban la diputada nacional Carla Pitiot, Miguel Angel Toma, Eduardo Rollano, Rodolfo Barra, Enrique Rodríguez, Oscar Muiño, Eduardo Mondino, Héctor Rodriguez, Alicia Pierini, Pablo Challu y Rafael Flores, entre otras personalidades de la política porteña.La Comunidad de Madrid organizó una nueva edición, la sexta, de "Bienvenidos a Palacio" a la que se sumó la Argentina y abrió la sede de la representación diplomática de nuestro país. En el acto de inauguración, junto al embajador Ramón Puerta, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, estuvieron Paloma Sobrini, Directora General de Patrimonio Cultural y Jaime de los Santos, Director de Cultura y Turismo, además de otras autoridades de la Comunidad de Madrid y de la embajada argentina. El programa contempla visitas guiadas gratuitas a palacios que forman parte del Patrimonio Cultural de Madrid y es el segundo año que participa Argentina, con Puerta a la cabeza como orgulloso anfitrión. Más después del pasó del Presidente y su comitiva por ese país.Los cambios de María Eugenia Vidal siempre son sutiles. Y preservan su personalidad. Ayer, en la Quinta de Olivos primero y en Vicente López junto al intendente Jorge Macri después, estrenó nuevo corte y peinado. La gobernadora reapareció, después de un sólo día sin exposición pública (el sábado), con el cabello un poco más desmechado y apenas más corto, apenas pasando sus hombros. Hombres que trabajan con menos rigurosos en cuestiones estéticas, no pudieron decir si además se hizo un planchado definitivo, botox o baño de keratina para ahorrarle tiempo de peinado a futuro y estar siempre prolija en actos y apariciones públicas a una figura como la gobernadora especialmente en el conurbano.Como Vicente López, también Tigre y Merlo homenajearon a los ex combatientes de Malvinas. El intendente Julio Zamora compartió con cientos de vecinos un emotivo reconocimiento a los veteranos de la guerra, además de una vigilia. Gustavo Menéndez, con Daniel Scioli, inauguraron la plaza Héroes de Malvinas. Y en Mendoza el gobierno anunció un incremento en las pensiones.Muchos municipios de Buenos Aires abrieron sus sesiones ordinarias en sus concejos deliberantes. Entre ellos, el intendente municipal de Moreno, Walter Festa (FpV), quien aprovechó el momento para anunciar la obra del "Hospital de Especialidades Pediátricas". Pero no todas fueron buenas noticias. Festa fue muy crítico de la política económica y social del gobierno nacional: es que entre otras cosas, en estos 15 meses de gobierno, Moreno pasó de tener 36 merenderos a 125. Y de 39 comedores a 85. "Transcurrieron 15 meses y podemos decir que el presente está lejos de ser el paraíso de felicidad que proponían en su campaña", reprochó.