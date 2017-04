Federer le ganó a Nadal: logró u$s1 millón y está 4 en el ranking

Roger Federer venció este domingo a Rafael Nadal por 6-3, 6-4 y ganó por tercera vez el título en el Masters 1000 de Miami. De los casi u$s 7 millones que repartía el torneo, el suizo se quedó con un premio de u$s 1.175.500 y 1000 puntos para el ranking, mientras que Nadal ingresó u$s 573.680 y 600 puntos.



Este lunes Federer aparecerá en el cuarto lugar del ranking de la ATP y Nadal en el quinto.



De esta manera, Federer (6) no sólo logró el título número 91 de su exitosa trayectoria sino que se consagró por tercera vez en Miami, luego de los festejos de las temporadas 2005 (ante Nadal casualmente) y 2006 (frente al croata, Ivan Ljubicic, hoy su entrenador), respectivamente. Además descontó la estadística personal que mantiene con el español (séptimo en el ranking mundial), que ahora domina por 23-14. Pero Federer tiene el hándicap que lo derrotó en los tres enfrentamientos de la temporada, pues anteriormente le había ganado las definiciones del Abierto de Australia y Masters 1000 de Indian Wells.



Federer se consolidó también en la tercera posición como el más ganador en la historia de los ATP, quedando a tres del registro que alcanzó el checo Ivan Lendl (94). Un poco más lejos está el astro norteamericano Jimmy Connors (109).



Por el contrario, Nadal continúa con el maleficio de no poder festejar en Miami, después de haber participado también en las definiciones de 2005, 2008, 2011 y 2014. Desde el comienzo del partido, el suizo, con mayor cansancio que su rival por la maratónica semifinal ante el australiano Nick Kyrgios, buscó la agresividad desde su servicio y con su derecha quirúrgica que hizo complicadas las devoluciones del español desde el fondo. Nadal logró conservar su saque en los games 4 y 6 para mantenerse 3-3. Sin embargo, en el octavo juego, Federer aprovechó el punto de quiebre y se adelantó por 5-3 para luego coronar el set con su servicio. El español sabía que la única opción que tenía era jugarle su drive por el lado del revés al suizo. Pero Federer no le dio chances. Tampoco en el segundo parcial, que enderezó a su favor en el noveno game, cuando quebró el servicio y se anticipó 5-4 en la pizarra. El mallorquín ya no tenía resto como para dar vuelta la historia, que se completó al game siguiente cuando una pelota del español se fue larga.