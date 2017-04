"Mi cartera diversifica con Lebac y bonos en dólares de corto y mediano plazos"

Se espera que u$s 720 millones se vuelquen al mercado de capitales, provocando una migración a deuda soberana, subsoberana y renta variable. A acciones pueden ir u$s 144 millones. Si van a FCI, el impacto podría ser directo en títulos públicos que forman parte de esas carteras, como Bonar 20, Bonar 24 y Discount 33. Previsiones del Gobierno subieron de u$s 130.000 a u$s 140.000 millones por blanqueo