El mundo de los negocios

CBSé presenta el primer Food Truck temático e itinerante de yerba mate de la Argentina. Bajo el eslógan "Mate-Ando", recorrerá diferentes localidades del país ofreciendo una experiencia diferente, que incluye desde degustaciones, nuevas formas de tomar mate, venta de productos de todas las variedades de yerbas compuestas y saborizadas. Además, quienes se acerquen a él podrán participar de diferentes acciones promocionales, recargar su mate y llevarse un obsequio. Más en www.facebook.com/yerbacbse.El restaurant de Puerto Madero Cabaña Las Lilas invita a participar del nuevo ciclo de degustaciones que se realizará de manera exclusiva los días 5 y 19 de abril, a las 20. Durante la primera jornada, los asistentes podrán conocer los vinos Espumante Alfa Crux y Alfa Crux Malbec, ambos de Bodega O. Fournier, Altocedro Gran Reserva Malbec de Bodega Altocedro, Aniello Soil Malbec de Bodega Aniello y Puramun Malbec de Bodega Puramun. Informes al 4313-1336.Laboratorios Richmond anunció el lanzamiento de Trivenz, el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F. El laboratorio argentino desarrolló un comprimido monolítico, donde los principios activos están distribuidos de manera uniforme y aseguran la compatibilidad físico-química y la biodisponibilidad del producto.Se presenta en la Ciudad de Buenos Aires el mes del teatro independiente rosarino, una iniciativa de la concejala Carola Nin, junto a la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (ATIR) y Uocra Cultura. El ciclo tendrá funciones todos los sábados de abril, a las 20.30, en el Teatro "Gastón Barral", de la Fundación Uocra, ubicada en Rawson 42. Informes al +54-9-341-6603420.Fifteens abre su primer punto de venta en la ciudad de Rosario, en el emblemático edificio Mutual 18 de Julio, ubicado en Rioja 1191. Este desembarco forma parte de un Master Plan de expansión nacional de la empresa de viajes de quinceañeras a Disney Word que ya cuenta con presencia en 15 provincias, y más de 50 representantes oficiales en todo el territorio nacional. Más en www.fifteens.com.ar.Royal Class suma a su flota el jet Falcon 900 LX, único en el mercado sudamericano. La aeronave, que ha sido matriculada recientemente en nuestro país, opera desde el hangar de la empresa, ubicado en el Aeroparque Jorge Newbery, y puede arribar a los Estados Unidos en forma directa. Asimismo llega al continente Europeo con una escala para cargar combustible de 40 minutos, durante los cuales los pasajeros pueden permanecer en la aeronave.La Rural abre sus puertas del 5 al 9 de abril, de 10 a 20, para una nueva edición de Nuestros Caballos, el escenario de las exposiciones de las mejores razas del país, con el apoyo de entidades del sector. Entre las novedades se destacan: las pruebas internacionales de rienda, los campeonatos de categoría de las diferentes razas, y competencias de rodeo y estacas. Más en www.nuestroscaballos.com.ar.Desde el 7 de abril, Claro comercializará el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, con todo un nuevo y avanzado sistema de cámara, un diseño que lo hace resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, un sistema de bocinas estéreo, el chip A10 Fusión, que es el más poderoso de todos los Smartphones, y el mejor rendimiento y la mayor duración de batería en un iPhone. El iPhone 6s también estará a la venta. Más información en www.claro.com.arLa Red de Buenas Prácticas Agrícolas lanzó una nueva publicación. Se trata de recomendaciones para normativas que regulen sobre aplicaciones de productos fitosanitarios y es una herramienta para ser utilizada por los intendentes y los Consejos Deliberantes de las localidades, partidos y departamentos, al momento de redactar normativas que contemplen la regulación del manejo y la aplicación de este tipo de productos en el ámbito local. Tiene por objetivo compatibilizar el cuidado de la salud y ambiente con la producción agropecuaria y agroindustrial. Más en www.redbpa.org.ar.Ferrero, a través de su marca Kinder, renueva su invitación para celebrar unas Pascuas diferentes y divertidas en familia. La marca refuerza su propuesta de "La Dupla de la Diversión", ofreciendo huevos grandes y pequeños con colecciones de juguetes integradas que estimulan el juego compartido. Autos, Hadas, animalitos de la colección Natoons, y los personajes de My Little Pony y Star Wars serán algunas de las sorpresas.Responsables en materia energética de los gobiernos de Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe, y San Luis así como representantes de la Embajada de Estados Unidos junto a directivos de AmCham Argentina, mantuvieron un encuentro en el que intercambiaron información sobra las posibilidades de inversión en energías renovables. La Cámara de Comercio de EE.UU. en el país se comprometió a articular con el sector privado, los gobiernos provinciales, nacional y el americano para fomentar el desarrollo de inversiones en este sector.El Grupo Albanesi y Siemens firmaron un Acuerdo de Cooperación para desarrollar conjuntamente nuevos proyectos de energía en el país. Dichos proyectos prevén la construcción de nuevas plantas de generación y cogeneración de energía así como también el cierre de ciclo de plantas que actualmente operan a ciclo abierto. Ambas empresas se comprometen a evaluar la factibilidad de estos nuevos proyectos para posteriormente desarrollar, construir, financiar y operar estas plantas de energía en pos de potenciar la infraestructura energética de Argentina. La concreción de estos proyectos implicaría unos 2300 millones de dólares de inversión y la generación de más de 2000 puestos de trabajo.Los amantes del vino y la buena vida tienen una nueva cita: Casa Checa. Una experiencia para compartir, junto a la periodista Elisabeth Checa, la magia del vino y la gastronomía. Se trata de encuentros a puerta cerrada, que cambian de restaurante y bodega mes a mes, en los que el menú es diseñado especialmente por cada chef para lograr el mejor acuerdo con los vinos elegidos por la especialista para la ocasión. Este marte, a las 20, la edición lanzamiento tendrá lugar en 878 Bar, ubicado en Thames 878. Más en www.checaenlaweb.com.ar.La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines organiza la actividad "Mini Heladeritos", un ciclo de clases magistrales y visita a la sede de la asociación a través del cual se enseñará acerca del oficio, proceso de elaboración y las cualidades nutritivas del helado artesanal, destinado a los más chicos. Más información en www.artesanosdelafelicidad.com.arComprometidos con el desarrollo y la potenciación de la comunidad, Grupo Newsan y Cáritas Argentina firmaron el acuerdo que dará inicio al Programa "Newsan In", un espacio de contención y formación en pos de la inclusión socio-laboral de personas a través de estrategias de empleo y negocios comunitarios. De la firma de convenio participaron el presidente y CEO del Grupo, Luis Galli, y monseñor Oscar OJEA, arzobispo de San Isidro y presidente de Cáritas Argentina. Más en www.newsan.com.ar.Fundación Vida Silvestre Argentina y Coca-Cola de Argentina revelaron cuáles son las ONGs ganadoras de la 10ª edición del Concurso de Agua. Las organizaciones beneficiadas fueron Techo - Asociación Civil Un Techo para Argentina, Fundación EcoAndina y Fundación Conservación y Desarrollo - ConyDes, que recibirán $ 260.000 cada una para llevar adelante proyectos vinculados al manejo, conservación y restauración de humedales naturales, uso sustentable y acceso al agua.Omega se propuso crear una combinación de reloj GMT y de inmersión en un solo bloque de cerámica azul. El resultado se llama "Big Blue". En los colores Planet Ocean azul y naranja, es la primera vez que la marca lanza una caja realizada totalmente en cerámica azul. Además, el reloj luce una esfera también en cerámica azul, con escala GMT naranja. Los índices y las agujas son de oro blanco de 18 kilates, con revestimiento Super-LumiNova blanco.