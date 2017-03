Novedades y lanzamientos editoriales de abril

Exhuberancia, de Yotam Ottolenghi (Salamandra)

Yotam Ottolenghi es uno de los chefs más aplaudidos del mundo. Tras el gran éxito de ‘Jerusalén’, en este nuevo y esperado libro, Ottolenghi vuelve a explorar la variada cocina vegetariana con un enfoque marcadamente personal.

Clasificadas por método de cocción, las más de 150 recetas que nos propone hacen hincapié en los productos de temporada y las especias, ofreciendo un amplio abanico de sabores intensos. A

Así, sus deliciosos, suculentos y coloridos platos convierten Exuberancia en una obra obligada tanto para vegetarianos como para el público en general, que descubrirá una nueva forma de cocinar y comer verduras y hortalizas.

Recursos inhumanos, de Pierre Lemaitre (Alfaguara)



El antaño flamante director de Recursos Humanos Alain Delambre perdió toda esperanza de encontrar trabajo y se siente cada vez más marginado.

Cuando una consultora considera su candidatura, está dispuesto a todo con tal de conseguir el empleo y recuperar la dignidad, desde mentir a su esposa hasta pedirle dinero a su hija para poder participar en la prueba final del proceso de selección: un simulacro de toma de rehenes. Sin embargo, la ira acumulada en años de agravios no tiene límites... y el juego de rol puede convertirse en un macabro juego de muerte.

Con humor, crudeza y un realismo brutal, Lemaitre explora el lado más inmoral del mundo empresarial y los efectos perversos del desempleo.

Los motivos del Lobo, de Liliana Escliar (Tusquets)

Daniel Parodi se había convertido en el mejor criminólogo forense del país. Era capaz de pensar como el criminal, ¿ser¿ el criminal. Entendía la lógica del delito y, de manera casi inevitable, siempre descubría al culpable. Pero cuando un psicópata inasible asesinó a Zoe, su hija, todo cambió.

Obsesionado por atrapar al Lobo, Parodi pierde a su familia, su casa, su trabajo, su talento profesional. El Lobo se adelanta y Parodi, acosado por el dolor, llega tarde y fracasa una y otra vez. Junto con sus aliados, Ernesto Soria un octogenario ex policía devenido en librero, y Diego Heller, un joven hacker tímido, malvive de las pericias que le encarga la fiscal Diana Quaranta y de las magras ventas de una librería especializada en policiales que funciona también como casa y oficina. Parodi no entiende los motivos del Lobo y por qué lo eligió como víctima.

Liliana Escliar actualiza el género negro con una trama en la que se entrecruzan los hilos del poder, la obsesión por la venganza y un perverso juego del gato y el ratón.

El artista más grande del mundo, de Juan José Becerra (Seix Barral)

El artista más grande el mundo existe. Se llama Esteban Krause y los noticieros internacionales, las grandes marcas, la crítica especializada, las mujeres, los marchands y el público se rinden ante él. Sus obras tienen las dimensiones y la inventiva que sólo pueden surgir de la cabeza de un genio. Pero hay un problema: Krause desconfía de las causas que lo convirtieron en una de las personas más ricas y poderosas del planeta.

¿Quién será capaz de contar la historia íntima, llena de proezas y secretos oscuros de un ídolo que causa a un tiempo reverencia y temor? Sólo Alejandro Del Valle, el escritor que habla. Del Valle es un viejo amigo de Krause, al que un dolor crónico obliga a practicar una forma de la literatura que lo aleja del antiguo y cada vez más decadente oficio de escribir.

En ‘El artista más grande del mundo’, Krause y Del Valle van y vienen de las montañas del Penedés al exclusivo Barrio Parque, codician a la mujer ajena, pelean con el pensamiento y tratan de darle al hastío de la vida una forma artística. Entre fiestas orgiásticas y muestras delirantes, esta nueva novela de Juan José Becerra despliega una trama vertiginosa, hilarante, por momentos revulsiva, en torno del arte actual como objeto de consumo y como una especie de locura.

Esperando a Mister Bojangles, de Olivier Bourdeaut (Salamandra)

Ante la mirada maravillada de su hijo, una pareja embriagada de amor baila al son de ‘Mr. Bojangles‘, de Nina Simone.

Su amor es mágico, vertiginoso, una fiesta perpetua, y su hogar, un espacio donde sólo caben el placer, la fantasía y la amistad. Georges, el hijo, vive en un universo lleno de poesía, de quimeras, de momentos sorprendentes en que la madre interpreta su extravagante papel con la seguridad del ilusionista más convincente.

Ella, a quien el padre nunca llama por el mismo nombre dos días seguidos, es quien lleva la batuta de esta alegre orquesta. Pero poco a poco empieza a entreverse que la extravagancia roza la locura y la alegría doméstica se asienta sobre un precario sentido de la realidad.

Ese manco Paz, de Andrés Rivera (Seix Barral)

Andrés Rivera (1928-2016) narró como pocos las tragedias de la historia a través de episodios de la vida personal de los héroes militares del pasado argentino. En el ocaso, esas criaturas atroces recuerdan y reflexionan sobre el poder, sobre sus triunfos fugaces y sus derrotas más bien duraderas.

José María Paz, vencedor de batallas decisivas para la independencia de una nación en ciernes, es el protagonista de Ese manco Paz. Como en muchas otras de sus novelas, en que la historia asume un rol al mismo tiempo fantasmagórico y crucial, Rivera entrecruza la voz del incorruptible Paz con la de su viejo enemigo, Juan Manuel de Rosas, quien no obstante aparece cautivado por el coraje y la ética de su rival.

Con su reconocible estilo austero y preciso, Rivera rescata a un personaje que fue un líder moral en un país donde no abundan los arquetipos. Para el autor, Paz fue el mejor táctico que tuvo nunca el ejército argentino. ¿No mató, no torturó. No fue llevado a ningún tribunal, ni un minuto ni veinte años después, como ocurre hoy con criaturas indefensas¿, dijo Rivera. En el mundo actual, dominado por la ignominia, Ese manco Paz destaca como una figura ejemplar.

Los primeros cuentos, de Truman Capote (Lumen)



¿Quién era Capote antes de ser Capote? Truman Streckfus Persons -tal era su verdadero nombre- tuvo una infancia de abandono y desencanto. Después del divorcio de sus padres, su madre lo mandó al campo con sus tías, en Alabama.

Allí comenzó a escribir para mitigar el aislamiento. Esos relatos quedaron en el olvido durante casi ochenta años hasta que, en 2014, fueron descubiertos en la Biblioteca Pública de Nueva York por el editor suizo Peter Haag y su mujer, Anuschka Roshani.

Los trece cuentos inéditos que integran esta antología revelan el talento temprano de Capote para observar lo que nadie más podía ver, para inventar historias y generar climas.

Cuentos completos, de Marguerite Yourcenar (De Bolsillo)



Reescritos a menudo en un lapso de medio siglo, rescatados de los archivos polvorientos de los inéditos, arañados con tesón al olvido, fruto de años de esfuerzo obsesivo, los Cuentos completos de Marguerite Yourcenar forman un compendio de las preocupaciones de una narradora fundamental en la literatura del siglo XX, a la vez que construyen una cámara de ecos en la que resuenan las contradicciones entre la convención social y el arrebato de las pasiones, la experiencia y la inocencia, la necesidad de saber y la conciliación de las ansias enfebrecidas con la áspera realidad de la historia.

La pasión y el perdón, Antología de cuentos religiosos (Edhasa)

Los cuentos reunidos en este volumen abrevan en la religión, en sus mandatos, sus paradojas y sus interdicciones, para acceder a la deidad literaria. Es atinado considerarlos religiosos si por ello entendemos los misterios, la sensibilidad y los interrogantes que el sentimiento religioso expresa y acaso crea. Pero no debería esperarse páginas donde la literatura se viste con las prendas de la fe, ni la expresión litúrgica por medio de la ficción. Es algo mucho más rico que eso.

Las luces de emergencia se encenderán automáticamente, de Luisa Geisler (Blatt & Rios)

Este es un libro de mejores amigos. En Canoas, una ciudad del sur de Brasil, Ike le escribe cartas a Gabi -que está en coma tras un accidente doméstico- para mantenerlo al tanto de todo lo que ocurre en su ‘ausencia‘: cambios en las relaciones amorosas; la tediosa rutina del estudio y el trabajo; un viaje a la playa en el feriado de Carnaval; la irrupción de Dante, un nuevo amigo.

Lo que parece una vida tranquila, con días iguales unos a otros, encuentra su diferencia en las cartas y en la voluntad de Ike de mantener viva una conversación a la que Gabi nunca puede contestar. La amistad hace distintas todas las cosas en la novela de Luisa Geisler.

Viaje al fin de la noche, de Louis-Ferdinand Céline (Edhasa)

Viaje al fin de la noche, publicada en 1932, consagró a Louis-Ferdinand Céline como un escritor único, inesperado para su época. Años después su figura se vería envuelta en la polémica, por su declarado y desafiante antisemitismo y su filonazismo. Ese estigma, justamente ganado, lo persigue hasta hoy; al mismo tiempo no existe polémica acerca de su talento: es uno de los autores que más ha influido, sobre todo a través de la generación beat, en la literatura del siglo XX.