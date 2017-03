Vidal, sobre docentes: "Vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reclamó hoy a los gremios docentes que dejen de lado la "mezquindad", la "pequeñez" y la "especulación" y advirtió que ‘no‘ puede "garantizar" que el debate "va a salir bien", pero advirtió que"‘vamos a hacer lo que corresponda, no lo que nos convenga".

Vidal, quien junto al presidente Mauricio Macri fue a un acto en San Isidro, dijo que para que los chicos "sean lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para eso" es necesario que "dejemos de lado nuestra mezquindad, nuestra pequeñez, nuestra especulación, que nos sentemos alrededor de una mesa como protagonistas de la educación".

"Las escuelas no son ni del Presidente, ni mías ni de los dirigentes gremiales, son de los chicos y es por ellos que tenemos que trabajar y es a ellos que tenemos que poner en primer lugar", subrayó y prometió que en el debate.

"vamos a dejar todo, no vamos a emparchar más, no vamos a improvisar más, no vamos a mirar más hacia otro lado, no nos vamos a hacer más los tontos".