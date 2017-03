Dujovne y sus definiciones sobre: precios transparentes, dólar, deuda y déficit

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habló de todos los temas que entre cruzan la economía, entre los que hizo foco en el peso fuerte que busca el Gobierno, la recuperación del consumo, los nuevos créditos hipotecarios, el déficit y la llegada de inversiones, entre otros puntos.

Poder adquisitivo: "Estamos en un sendero positivo de recuperación pero partiendo de un punto donde la sociedad la paso mal y lo sabemos. La gente se queja y tiene razón. Recién ahora se recupera el poder adquisitivo, recién ahora se recupera el empleo. Todos los meses estamos un poquito mejor.

Inversiones: "Se están creando condiciones para que lleguen inversiones. La inversión con fuerza se va a ver recién en 3 o 4 años. Necesitamos que no solo crezca el consumo también la inversión y las exportaciones. En el sector energético hay mucha inversión".

Consumo: "A este Gobierno le preocupa la oferta y la demanda, al anterior solo la demanda a costo de destruir la oferta. Tener una economía que crezca sostenido donde no solo el consumo empuje sino que podamos crear un país para nuestros hijos".

Operaciones inmobiliarias: “Le estamos pidiendo a las provincias que bajen los impuestos a los sello y yo bajo el Impuesto a las Transacciones Inmobiliarias (ITI)”.

Precios transparentes: "Con precios transparentes, el Gobierno quería desarmar una posición dominante de bancos y empresas. Estos grupos forzaban a los comercios para que suban los precios de contado y así disimular las cuotas. Entre la primera medida y la corrección de ahora estamos muy contentos”.

Deuda: "Tomamos u$s 7 mil millones afuera y u$s 3 mil millones adentro. Todo depende de como se usa. La deuda no es un pecado por si misma cuando genera más costo que beneficio. Hay que graduar cuando conviene y cuando no conviene”.



Déficit: “Nos sentimos cómodos con este programa de reducción gradual del déficit”.

Peso: ‘Nuestro gran desafío es imponer al peso como una moneda en la que podamos confiar y ahorrar. La demanda de dólares está pero queremos poner al peso como una moneda en la que confiar y ahorrar, que el peso se convierta una de monedas que flota libremente que absorba los shocks ese camino lo iniciamos. Si queremos un peso confiable para eso necesitamos bajar la inflación.

Reforma tributaria: “La vamos a presentar después de las elecciones, si lo presentamos antes va a ser rechazado porque hay elecciones. Lo haremos en un ambiente más calmo y desapasionado en el que confiado vamos a tener respaldo de otros sectores. Queremos una

estructura impositiva más acorde”.

Créditos hipotecarios: “El paso más importante que se ha dado es que haya más préstamos hipotecarios. Queremos crear un país para nuestros hijos, para dejarles un país más próspero que el que recibimos”.