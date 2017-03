Los duros tuits de Milei sobre "la catástrofe de Venezuela”: qué dijo el economista

El economista Javier Milei indicó que los “libertarios” como él predijeron “la catástrofe económica y política de Venezuela”, y señaló que ahora va a haber “un desfile de zurdos” negando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “explicando cómo hacerlo bien”.

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara un fallo con el que asume las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, en una decisión calificada por los líderes opositores como un ‘golpe de Estado‘, el economista publicó hoy a través de su cuenta de Twitter varios mensajes analizando la “catástrofe de Venezuela”.

“Si una sociedad pone la libertad sobre la igualdad termina con mucho de ambas. Cuando impone la igualdad sobre la libertad pierde a las dos”, destacó Milei.

En tanto, opinó que la “Tragedia de Venezuela” muestra la vigencia de los pensadores liberalistas Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek. “Sus obras Socialismo y Camino de Servidumbre lo anticiparon. Los zurdos negaban!”, detalló.

Milei, también recalcó que “los libertarios predijimos la catástrofe económica y política de Venezuela. Los zurdos saldrán a explicar cómo se hace para que salga bien!”.

“De no ser por el dolor venezolano, uno no podría parar de reírse con el desfile de zurdos diciendo que el problema fue la forma y no la idea”, apuntó el economista.