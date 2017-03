Hoy termina el blanqueo y el Gobierno espera recaudación récord

Hoy termina el plazo para blanquear capitales y el Gobierno cierra así una etapa clave en la que además del sinceramiento de activos puede mostrar con datos en la mano que los argentinos son los primeros en confiar en la gestión de Mauricio Macri.

De esta forma, el Gobierno busca ahora atraer a los grandes inversores internacionales que tenían dudas en volcar su dinero en el país, aunque muchos de ellos consideran que las elecciones de octubre próximo son cruciales para la llegada de capitales se produzca.

Analistas coinciden en que el Ejecutivo habría alcanzo como mínimo una recaudación piso de u$s 110.000 millones, a lo que se sumarían u$s 10.000 por multas. La cifra supera ampliamente los u$s 4700 millones alcanzado por Cristina Kirchner en 2009 y los apenas u$s 2600 alcanzados entre 2013 y 2015.