Colocan u$s 3000 millones en Letes y bono

El Gobierno colocó ayer deuda por u$s 3000 millones que fueron asignados a la refinanciación de vencimientos por u$s 2544 millones, informó el Ministerio de Finanzas.

La cartera a cargo de Luis Caputo licitó cuatro tramos de Letes por

u$s 1750 millones y $ 20.000 millones (equivalentes a aproximadamente a u$s 1300 millones) en un bono con vencimiento a 5 años con tasa Badlar más 107 puntos básicos. El parte de prensa indicó que de esta forma se lograron refinanciar

u$s 1459 millones en vencimientos de Letras del Tesoro y $ 17.363 millones en vencimientos de Bonar 2017 que se regía por Badlar más 200 pb.

El neto de la operación dejó un aumento de la deuda pública en unos u$s 500 millones. Según se resaltó en el comunicado oficial, se bajó el costo del financiamiento del bono en pesos 93 pb anuales respecto del vencimiento, al establecerse un precio de corte de $ 1028,75 por cada

$ 1000 (costo de Badlar más 107 pb).