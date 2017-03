Andes Energía obtuvo fondos para planes en Mendoza y Vaca Muerta

Andes Energía logró cerrar un acuerdo con uno de los mayores traders hidrocarburíferos del mundo, que consiste en un préstamo de u$s 60 millones que la petrolera del grupo Vila-Manzano utilizará para desarrollar sus actividades en el país, especialmente en la zona de Vaca Muerta. Se trata de un préstamo en dos tramos, uno por u$s 40 millones y el restante por otros u$s 20 millones cerrado con Mercuria Energy Trading, cuya sede se encuentra en la ciudad suiza de Ginebra y que además es accionista de Andes, con un 8,16 % del capital social.

Según un comunicado enviado por la petrolera local a la Bolsa de Comercio, la totalidad del dinero será destinado a expandir sus operaciones en exploración y producción de hidrocarburos en el país a través de sus distintas sociedades controladas. En el caso del crédito de u$s 20 millones, se usará principalmente para las actividades de perforación en la zona mendocina de Chachahuen, el principal campo en producción de Andes en sociedad con YPF.

Se trata de un préstamo que tiene un interés a una tasa Libor más un margen del 12,5%. Los intereses son exigibles de forma mensual con efecto desde el 31 de mayo próximo y el capital se devuelve en seis cuotas mensuales desde el 31 de julio. La fecha de vencimiento del préstamo es el 31 de diciembre y está garantizado con acciones por el 45% del capital social sus subsidiarias Kilwer y Ketsal poseedoras de los derechos en la licencia Chachahuen.

Con respecto al préstamo de u$s 40 millones, Andes financiará actividades de perforación, incluyendo la actividad en Vaca Muerta, donde posee 1011 kilómetros cuadrados, y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2018, con fecha de vencimiento a fines de 2019, aunque con un plazo de gracia hasta el 31 de diciembre de 2020. Tiene un interés a una tasa dolarizada de Libor más un margen del 9% hasta la fecha de vencimiento y un margen del 11% después de esa fecha. Los pagos de capital se financiarán con cash flow de cada proyecto, sujeto a un máximo de 18 cuotas mensuales después de 9 meses desde la fecha de depósito.

Por otra parte, Andes llevó a cabo cambios en la composición de su directorio, con el ingreso de Anuj Sharma como director Ejecutivo en reemplazo de Alejandro Jotayán. En tanto, Nicolás Mallo Huergo asumió como presidente Ejecutivo, de forma provisional. En el caso de Sharma, proviene precisamente de Mercuria, donde dirigió las actividades de este trader en el país. Por su parte, Mallo Huergo, aseguró que el financiamiento obtenido le permitirá a Andes, "capitalizar el clima positivo de negocios en Argentina y los avances en materia del convenio petrolero logrado por los gobiernos nacional, de Neuquén, la industria y los sindicatos".

Para el ejecutivo, este año y el 2018 "serán años muy significativos en el desarrollo de nuestro porfolio en Argentina". Dijo además que el préstamo cerrado con Mecuria "muestra la profundización de nuestra relación con la sociedad". En la actualidad, Andes Energia pose negocios tanto en Argentina como en varios países de la región. Tiene una capitalización de mercado de 220 millones de euros, además del mercado local, su principal operatoria se encuentra en Colombia.