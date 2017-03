Efecto dólar barato: la salida de divisas por viajes fue de u$s 3598 millones

Que el valor del dólar no se haya movido prácticamente en un año (y sí los precios) tuvo sus consecuencias en la balanza de pagos: por la cuenta viajes se registró un egreso neto de divisas por u$s 3598 millones en 2016, cifra que implica un incremento de 137% cuando se lo compara con 2015. Esto se dio por el "efecto conjunto de una caída en la cantidad de no residentes que visitaron el país y el aumento de los argentinos que viajaron al exterior", detalló el informe del Indec difundido ayer, que registra las transacciones económicas entre la Argentina y el resto del mundo. Y agregó que "este hecho impulsó también el egreso neto del rubro pasajes, que presentó en 2016 un déficit de u$s 2205 millones". La cuenta "viajes" está comprendida, dentro de la balanza de pagos, en la cuenta servicios, que a su vez se encuentra en la cuenta corriente. Sólo en el cuarto trimestre los egresos de la cuenta servicios sumaron u$s 5113 millones, un 9% más que en igual período de 2015.