Cartes fuerza en el Senado paraguayo su proyecto para habilitar la reelección

El vicepresidente primero del Senado de Paraguay, Eduardo Petta, anunció que un equipo jurídico recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el "atropello" al Congreso, en referencia a un grupo de 25 legisladores que votó a favor de un proyecto para habilitar una reelección presidencial.



Hace semanas que el Frente Guasú y un sector del Partido Colorado trabajan en ese proyecto: el primero busca la candidatura del ex mandatario Fernando Lugo a las elecciones de 2018, mientras el segundo impulsa la reelección del actual jefe de Estado del Paraguay, Horacio Cartes. La mayor agrupación opositora, el Partido Liberal (PLRA), argumenta que hacer una enmienda es inconstitucional y alega que la reelección presidencial sólo se puede dar a través de una reforma de la Carta Magna.



Con la experiencia del dictador Alfredo Stroessner perpetuándose en el poder por casi 35 años, la Constitución paraguaya prevé un mandato presidencial de cinco años y establece que ni el presidente ni el vicepresidente "podrán ser reelectos en ningún caso".



El martes, luego de que el presidente del Senado Roberto Acevedo negara un pedido de varios legisladores de convocar a una sesión extraordinaria para tratar un cambio del reglamento interno del Senado, 25 legisladores votaron a favor de la enmienda en la oficina del Frente Guasu – fuera de la sala de sesiones del Congreso– .



Los demás legisladores interpretaron el proyecto como un primer paso para luego tratar la enmienda, rechazada en agosto en el Senado y que, según la normativa parlamentaria, no podría volver a tratarse en la misma cámara hasta pasado un año.



El caso desató una crisis política en Paraguay, con manifestaciones de repudio que incluyeron acusaciones de "golpe de Estado" hacia esos 25 legisladores.



Acompañado de Acevedo, Petta no descartó que esos senadores presenten hoy el proyecto en el Senado para tratar la enmienda constitucional.



En tanto, Asunción será la sede desde hoy y hasta el domingo de la 58a Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 32a Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), donde delegaciones de 48 países abordarán cuestiones de la realidad latinoamericana y del Caribe.

Campesinos protestaron en Asunción

En el país sudamericano de mayor población campesina –el 35%– miles de campesinos marcharon hacia la capital, Asunción, para exigir una reforma que posibilte la distribución de terrenos cultivables en Paraguay, donde el 90% de la tierra está en manos del 5% de los propietarios.La Federación Nacional Campesina pidió al Estado que invierta el 4,5% de su PBI durante 10 años para implementar una reforma agraria que dote de tierras para el cultivo a cerca de 300.000 familias campesinas que carecen de ella.