Samsung lanzó el Galaxy S8, que a la Argentinallegará recién en junio

Samsung lanzó ayer a nivel global la última versión de su teléfono Galaxy. Se trata de dos versiones S8 con pantallas curvas de 15,75 y 14,73 centímetros, las más grandes hasta ahora para sus smartphones premium. Aunque en varios países, entre ellos Estados Unidos, estos nuevos modelos estarán disponibles a partir del 21 de abril, la fecha de llegada a la Argentina se estima recién para junio.

En el mercado local, los precios serán de $ 20.999 para el Galaxy S8 y de $ 23.999 para el Galaxy S8+.

Es un 80% más que en los Estados Unidos, donde los valores anunciados fueron de u$s 750 ($ 11.575) y u$s 850 ($ 13.119) respectivamente. En Chile, en tanto, los precios anunciados son de unos $ 15.800 para el modelo S8 y $ 18.000 para el modelo plus.

Con este lanzamiento, la empresa surcoreana apuesta a recuperar el liderazgo que perdió ante Apple luego de su fallido dispositivo Note 7s. Es que el S8 es el primer teléfono premium de Samsung luego de la crisis del Note 7, que le ocasionó pérdidas por u$s 5480 millones y que llevó a Apple a desplazarlo como el principal fabricante mundial de teléfonos móviles en el cuarto trimestre del año pasado.

Los dispositivos son un poco más grandes que las versiones anteriores, pero con un ancho similar, ya que Samsung eliminó casi todos los marcos alrededor de la pantalla para maximizar el área de superficie. Entre las novedades, el S8 incluye el nuevo servicio de inteligencia artificial Bixby, similar al Siri de Apple.

"La función de voz de Bixby se integrará con varias aplicaciones y características nativas de Samsung, como cámara, contactos, galería, mensajes y ajustes, con el plan de ampliar sus capacidades para incluir más aplicaciones de Samsung y de terceros en un futuro próximo", informó Samsung, y destacó que las capacidades de conocimiento contextual permiten que Bixby ofrezca una "ayuda personalizada" basada en lo que continúa aprendiendo sobre los intereses, la situación y la ubicación del usuario.

También hay una nueva aplicación de reconocimiento facial, que permite que los usuarios desbloqueen los dispositivos con solo mirarlos.

Según los especialistas, el S8 será clave para la imagen de Samsung como fabricante de dispositivos móviles. El Galaxy Note 7s, cuyas baterías registraron casos de autocombustión, tuvo que ser retirado en octubre del año pasado, apenas dos meses después de su lanzamiento. La firma respondió implementando nuevas medidas de seguridad en sus baterías, después de que una investigación interna comprobó que la causa de los problemas procedía de dos proveedores diferentes de estas fuentes de energía.

"Galaxy S8 es nuestro testamento para recuperar su confianza, redefiniendo lo que es posible en la seguridad y marca un nuevo hito en el legado de teléfonos inteligentes de Samsung", afirmó el presidente del Negocio de Comunicaciones Móviles de Samsung, DJ Koh, en la presentación.

Otra innovación es el Samsung DeX, un dock o base que se vende por separado para apoyar el teléfono y transformarlo en una computadora al conectarse con un mouse y un teclado.