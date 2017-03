Tiene fecha el juicio por financiación irregular de la campaña Dilma-Temer

El juicio en el que se investiga si la fórmula electoral presidencial Dilma Rousseff - Michel Temer cometió irregularidades en la campaña de reelección en 2014 comenzará formalmente el próximo martes y tendrá un cronograma similar a cualquier otro proceso, según señaló el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En principio serán cuatro sesiones- dos extraordinarias y dos ordinarias- para definir si se destituye al presidente Michel Temer y se convoca a la elección indirecta de un nuevo mandatario.

La lectura de la acusación estará a cargo del juez Herman Benjamin, quien dirigió la fase de instrucción. Luego el presidente de la Corte, Gilmar Mendes, concederá la palabra a los abogados de la acusación (del partido opositor PSDB) y a los de Dilma y Temer.

El Ministerio Público Electoral pidió el martes el desplazamiento de Temer del cargo y la "inelegibilidad" de la ex-presidenta. Esta última medida no se aplicaría al mandatario actual por lo que podría participar de una eventual elección indirecta presidencial que quedaría en manos del Congreso, según mandato constitucional. El Tribunal ya se había pronunciado en contra del reclamo de la defensa de Temer de dividir el juicio para cada miembro de la fórmula para juzgar de forma separada a la ex presidenta.

Según la fiscalía electoral se identificaron "fuertes marcas de fraude y desvío de recursos" al analizar los datos referentes a la quiebra de las empresas gráficas Focal, VTPB y Red Seg, que habían sido contratadas por el equipo de campaña de la dupla Dilma - Temer.

El presidente no se refirió al tema y quiso demostrar tranquilidad. "Vamos a esperar", señaló.