El BCRA aprobó la venta y todas las sucursales Citi pasarán a Santander

Celeste Ibañez, Responsable de Relaciones con el Mercado del Santander, mandó ayer una nota a la CNV informando que el BCRA autorizó la transferencia del fondo de comercio integrado por un conjunto de activos y pasivos que componen la operación de banca minorista de Citi a favor de Santander. "Una vez ocurrido el cierre de la transacción, el mismo será oportunamente informado al mercado", señaló, ya que la compra aún no se concretó, pero esperan que sea en un lapso corto de tiempo.

En las 70 sucursales Citi habían sacado el cartel con el logo del banco para poner el del Santander, pero arriba volvieron a poner uno del Citi, para tener todo listo ni bien llegara la aprobación de Federico Sturzenegger, el titular del BCRA.

Mañana, durante todo el día, un auditor externo del banco comprador, junto a uno del vendedor, hará un arqueo del efectivo y un inventario en cada una de las sucursales Citi, antes de hacerse cargo. Por eso los "citibankers" gerentes de sucursales ya están ordenando toda la documentación. El movimiento en las filiales del Citi se notó en los últimos días, porque estuvieron tomando medidas de los carteles, llevando computadoras y haciendo cableado para la fibra óptica.

Según comentan puertas adentro, por un año no habría cambios de sucursal, pero luego podrían alocar las que están pegadas unas a otras y abrir nuevas en zonas donde hoy no estén ninguna de las dos entidades.

El Santander sumará medio millón de clientes y 1,2% de market share de clientes ABC1. La clave para ganarle en la compulsa a Macro y Galicia fue su alianza con American Airlines para sumar millaje.

En rigor, ambos se bajaron de la compra del Citi al enterarse que los españoles habían cerrado con AAdvantage, a quien le pagarán 1,67% de las compras que se realicen con esa tarjeta, aunque no sea redimido (aunque esas millas no se utilicen). Otros, como Aerolíneas, cobran 1,3%, pero de lo redimido (de las compras con esa tarjeta que se usen en millas).

En el mercado entienden que, sin el programa de millaje de AAdvantage, a cualquier otro que lo hubiera comprado que no fuera Santander le hubiera caído el nivel de "attrition", como denominan en la jerga a la retención de clientes. Hay quienes destacan que el valor también es menor al ser el Citi parte de Visa, por lo que los números en sus balances serán más flojos al reducirse las comisiones.

"La venta del Citi al Santander no se ganó ni se definió por precio. La realidad es que el vendedor tenía una preferencia bastante importante por cerrar con una contraparte internacional", revelan fuentes conocedoras de la operación, que aseguraron se cerró en una cifra de entre u$s 200 y u$s 250 millones, un número similar a los u$s 221 millones pagados por el Itaú al Citi en Brasil.

El mayor banco privado de ese país le ganó en la pulseada al Santander, que había ofrecido comprar en bloque, tanto las operaciones minoristas de la Argentina como de Brasil.

Mientras tanto, el CEO del Citi, Julio Figueroa, se enorgullece de que ya están activas diez sucursales exclusivas (ocho en el interior) para atender clientes del segmento corporate y que son únicas en el país, ya que Citi seguirá desempeñándose en el segmento de banca corporativa e institucional.

De hecho, dispone de u$s 3500 millones en nuevas líneas de crédito para financiar capital de trabajo y proyectos de inversión de sus clientes, de los cuales ya desembolsó u$s 800 millones.