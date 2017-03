La CGT quiere paritarias por 6 meses: “Es lo mismo que la cláusula gatillo”

Carlos Acuña, integrante del triunvirato de la CGT, se pronunció hoy a favor de que los acuerdos salariales de este año se firmen por seis meses. Justificó la idea en que, como viene suciendo con cada uno de los acuerdos ya firmados, la imposición de cláusulas gatillo” implica de hecho esa modalidad de discusión. "Deberíamos cerrar las paritarias por seis meses, no se qué diferencia hay con la cláusula gatillo porque el año pasado cerramos por seis meses y después nos sentamos y volvimos a discutir los otros seis meses", dijo en declaraciones al programa A los botes, por FutuRock FM.

Acuña también se refirió al paro que la CGT lanzó para el 6 de abril. "Hay un consenso generalizado en el paro producto del bajo poder adquisitivo de los trabajadores. El paro es una herramienta constitucional que tenemos los trabajadores para exigir respuestas a nuestros reclamos y para decirle a los que gobiernan que tienen que darnos una solución", dijo.

"Nadie llega a fin de mes y el que gana bien, hoy se tiene que privar de un montón de cosas para seguir manteniéndose. La clase media también está perdiendo poder adquisitivo. Las PYMES están cerrando sus establecimientos en todos los rubros", alargó el triunviro.

El dirigente cegetista, uno de los que al finalizar la marcha del 7 de marzo pasado debió abandonar el palco ante los reclamos de la concurrencia por ponerle fecha al paro, dijo que "este es un gobierno de muchachos caprichosos que están acostumbrados a mandar. Creen que uno tiene que hacer lo que ellos dicen, y el Gobierno tiene que mantener el equilibrio entre el capital y el trabajo"

"No tiene que tener el desequilibrio a favor del capital, como lo está haciendo este gobierno. No se puede imponer un aumento salarial del 18% para los docentes mientras los aumentos que le hemos dado a María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires es de, en promedio, el 36%", dijo Acuña y remató: "El Gobierno no cumple con el documento que firmó en diciembre sobre despidos y mira para otro lado"