Vidal, sobre docentes: “La gente que me votó esperaba que diera esta pelea”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, insistió en que los gremios docentes “dejaron de discutir salario y empezaron a hacer política gremial y partidaria”, al afirmar hoy que se siente “totalmente respaldada” por el presidente Mauricio Macri y que la gente “espera que dé las peleas que valen la pena, porque para hacer lo mismo que los otros políticos con los dirigentes gremiales lo hubiesen votado a Aníbal Fernández”.

En tanto Vidal volvió esta mañana a acusar a los dirigentes gremiales docentes de buscar seguir con el conflicto para “desgastar” a su administración, y advirtió que el nuevo paro de hoy y de mañana es “ilegal” porque rige la conciliación obligatoria



Vidal defendió la propuesta salarial de su gobierno, nuevamente rechazada por los sindicatos docentes, sostuvo que si hay alguien que la “banca” en su postura es el presidente Mauricio Macri y resaltó que si los bonaerenses “hubieran querido que yo siguiera con las mismas políticas (del kirchnerismo) no me hubieran votado a mí, hubieran votado a Aníbal Fernández”.



“La intransigencia de los dirigentes no tiene que ver con cuestiones salariales sino partidaria, creen que eso nos puede desgastar políticamente, que nos puede hacer un daño electoral”, lanzó la gobernadora por radio Mitre y avisó: “Yo no voy a especular con el daño electoral, voy a dar la pelea por esos chicos que hoy encuentran la escuela cerrada”.