Para Macri, el clima de conflictividad afecta la llegada de inversiones

El presidente Mauricio Macri advirtió que “confrontar” y “pelear” no le “sirvió de nada” al país e insistió en que los distintos sectores en el país necesitan “sentarse a una mesa y dialogar”.



“Ya probamos con confrontar, con pelear, con entender por qué la Argentina ha ido por un camino que llevó a que un tercio de la población esté en la pobreza. La verdad es que no nos sirvió de nada”, advirtió Macri.



En declaraciones periodísticas formuladas al finalizar su visita a Holanda, el jefe de Estado afirmó: “Lo que hay que hacer es aceptar la verdad, dónde estamos parados, lo hemos hecho desde el Gobierno diciendo la verdad con las estadísticas, y a partir de ahí ponerse a trabajar para reducir la pobreza, mejorar la calidad de la educación pública, tener una inserción inteligente en el mundo, construir la infraestructura que hace falta para crecer”.



“Y eso es lo que se genera a partir de sentarse a una mesa y dialogar, que ya lo hemos logrado en Vaca Muerta, con la industria automotriz, y queremos lograrlo en breve con la construcción”, señaló.



Macri sostuvo que el clima de conflictividad afecta la posible llegada de inversiones extranjeras al país.



“Todo influye, porque acá lo que está en discusión es si este cambio cultural es producto de una decisión de los argentinos o solamente de la decisión de un presidente”, dijo.



Aclaró que “inversiones las hay todos los días, obviamente necesitamos mucha inversión para desarrollar un país tan grande como es la Argentina y generar tanto trabajo como necesitamos”.



“Para sacar a m s del 30% de los argentinos de la pobreza hace falta mucho trabajo. Lo bueno es que tengamos en claro que hay pocos países en el mundo hoy que despierten tanto interés como el nuestro, ustedes lo han podido comprobar. Decenas de empresarios, empresas interesadas en invertir, en expandirse”, señaló.



Además, subrayó: “Les digo a todos que por supuesto no soy el dueño del cambio, sino el resultado del cambio que decide la gente. La mayoría entendió que es un largo camino que nos lleva a una mejora permanente que terminar algún día con los excluidos en la Argentina y habrá oportunidades de desarrollo”.



“Muchos argentinos este cambio de tendencia que hemos logrado, bajando la inflación y empezando a crecer, no lo sienten, y es lógico, no es en todos lados igual en el país ni en todos los sectores igual. Es una recuperación que comenzó y va a ir extendiéndose poco a poco al resto de la sociedad”, afirmó.



Macri agregó: “Nunca prometí un milagro de un día para el otro, ya fue casi un milagro haber evitado la crisis terminal a la que íbamos en pocas semanas o meses si no producíamos este cambio copernicano. Pero en 2017 vamos a crecer, 2018 ser mejor todavía y 2019 va a ser mejor todavía”.