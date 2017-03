Con suba de importación de bienes de consumo, el déficit fue de u$s 122 millones

La balanza comercial arrojó en febrero un déficit de u$s 122 millones y acumula en el primer bimestre un rojo de u$s 210 millones, informó ayer el Indec. Se dio como resultado de exportaciones por u$s 4143 millones, un 6,2% menores que en igual mes del año pasado; e importaciones que llegaron a u$s 4034 millones, con una baja de 0,6%.

La merma de las exportaciones fue de u$s 255 millones como producto de un aumento en los precios del 6,3% y una disminución en las cantidades vendidas al exterior del 11,7%. "Cayeron por la alta base de comparación pero también por menos ventas de automóviles. En febrero del año pasado, la eliminación del cepo cambiario y de retenciones a las exportaciones de trigo y al maíz (en el caso de la soja, sólo se redujeron) dio lugar a un fuerte y repentino incremento de las ventas al exterior de productos primarios (PP) y de manufactura agropecuaria (MOA). En detalle, las PP se habían expandido 61% interanual en febrero 2016, mientras las MOA habían aumentado 13%", detalló la consultora Abeceb.com.

Durante el mes pasado, las exportaciones de productos primarios cayeron 14,5%; las manufacturas de origen agropecuario bajaron un 8,6% y las de origen industrial un 0,5%, en comparación con febrero del año anterior. Las ventas al exterior crecieron en el sector de combustibles y energía un 43,7%, que compensó las bajas anteriores.

Las importaciones se redujeron en u$s 24 millones y la baja fue producto de un aumento en los precios del 7,4% y en las cantidades importadas del 7,5%. Las mayores compras al exterior correspondieron a vehículos automotores de pasajeros (51,9%); combustibles y lubricantes (49,8%) y bienes de consumo (9,9%). Mostraron bajas en piezas y accesorios para bienes de capital (20,2%); bienes intermedios (8,6%) y de de capital (6,1%).

Cuando se analiza la variación de las cantidades importadas, crecieron sólo las de los bienes de consumo y vehículos. Dentro del primer grupo el Indec especifica que se compró del exterior calzado, paraguas y flores artificiales, entre otros productos.

En el primer bimestre del año la balanza comercial fue deficitaria en u$s 210 millones, con exportaciones por u$s 8140 millones e importaciones por u$s 8350 millones. Las exportaciones aumentaron 1,5% respecto al primer bimestre del año anterior y las importaciones un 3,3% efectuando la misma comparación.

Al finalizar el primer bimestre el país mantiene un déficit de u$s 844 millones con el Mercosur, especialmente por el comercio con Brasil, luego de que en febrero las las exportaciones cayeron 20,1% y las importaciones crecieran 24,8%.