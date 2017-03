Ganancias de bancos que cotizan cayeron 20% en el cuarto trimestre

Los bancos nacionales cotizantes en la Bolsa porteña informaron ganancias por u$s 453 millones durante el último trimestre del año pasado, lo que representó una baja del 20,3% en términos nominales contra igual período de 2015. Si se analiza el año entero, las ganancias de los bancos ascendieron a u$s 1667 millones en 2016, un 2% más que el año previo.

El resultado global para el conjunto de las 86 empresas domésticas cotizantes fue de u$s 1525 millones en el cuarto trimestre de 2016, un 77% más que en 2015. De los 25 sectores de la economía representados, sólo Papel y Celulosa y Manufacturas de Origen Industrial tuvieron resultados negativos.

Los bancos fueron los que sumaron las ganancias más grandes, en parte porque tienen más empresas cotizantes. A ellos le siguieron las empresas del rubro Actividades Inmobiliarias (u$s 241 millones) y Telecomunicaciones (u$s 230 millones). Estos tres sectores concentraron el 59% del total de resultados para el trimestre.

Entre todos los sectores que exhibieron un resultado positivo, 13 presentaron mejores resultados a los registrados en el cuarto trimestre de 2015. De estos 13, además, 8 lograron pasar de reportar pérdidas en los últimos tres meses de 2015 a mostrar ganancias en igual período de 2016.

En términos de Resultado sobre Patrimonio Neto en el trimestre, en los últimos tres meses del año pasado se destacaron los sectores de Distribución de Gas (275%), Transporte de Energía Eléctrica (81%) y Actividades Inmobiliarias (32%), ya que todos estuvieron por encima de su promedio de 5 años.

En cuanto a las tres Pymes que cotizan en el panel especial (Insuagro, Ovoprot y Meranol), todas reportaron ganancias en el cuarto trimestre de 2016. Inclusive, Insuagro y Ovoprot mejoraron su resultado trimestral en términos interanuales. La misma dinámica se observó en el resultado total del año pasado.

El informe del IAMC también analizó los resultados acumulados por las empresas domésticas cotizantes en todo 2016. En su conjunto, las firmas mostraron un resultado positivo de u$s 1451,53 millones, lo que significó una caída del 58% en comparación con el año anterior.

"De 25 sectores, 19 tuvieron resultados positivos (la misma cantidad que en 2015), destacándose Bancos (u$s 1667 millones, +2% año contra año),Telecomunicaciones (u$s 386 millones, -4% año contra año) e Industria Metalúrgica y Siderúrgica (u$s 285 millones, +85%)", señaló el IAMC.

Las compañías de los sectores de Agricultura y Ganadería, Transporte de Gas y Editoriales e Imprentas pasaron de perder en 2015 a tener ganancias en 2016. Mientras que el caso contrario se observó en Transporte de Energía Eléctrica, Distribución de Energía Eléctrica e Industria de Petróleo y Gas.

Fuertes subas en papeles que entrarían en índice emergente

Las acciones de Central Costanera y Transener subieron ayer 7,19% y 3,98% respectivamente. Las alzas se dieron luego de que el lunes se publicara una simulación que incluía esos papeles en la composición del índice MSCI Argentina en caso de que en junio de este año la plaza local fuera elevada a la categoría de emergente.

La acción de Central Costanera cerró ayer a $ 14,90 y operó $ 24.109.007 en 449 transacciones. Transener, por su parte, cotizó a $ 22,20 y negoció $ 15.854.211 en 475 operaciones.

Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, explicó las razones de la suba de ayer a la Agencia Télam: "En primer lugar, el buen andar que exhibieron los mercados externos; en segundo lugar, la noticia de la posibilidad que al mercado argentino lo reclasifiquen como emergente a partir de Junio y en tercer lugar por la nueva composición del Merval a partir de abril".

El Índice Merval operó en alza durante la jornada del martes y tuvo una variación positiva de 1,11%, al cerrar en 20.022,42. El monto total negociado durante la jornada fue de $ 4.973.409.594, de los cuales $ 507.272.349 correspondieron a operaciones en renta variable ($ 493.337.990 en acciones y $ 12.830.259 en cedears).

Sobre 122 acciones operadas en la rueda de ayer, se registraron 67 alzas, 10 papeles sin cambios y 45 bajas. Las principales subas fueron para Metrogas (+9,79%), Autopistas del Sol (+7,97%), la ya mencionada Central Costanera, Transportadora de Gas del Norte (+6,98%) y Grupo Concesionario del Oeste (+5,65%). En tanto, los mayores descensos fueron para Inversora Juramento (-2,99%), Mirgor (-2,72%), TGLT (-2,22%), Quickfood (-2,21%) y Colorín (-2,16%).