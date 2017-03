Ir al trabajo en auto propio es más barato que hacerlo en taxi

A pesar del aumento en el costo de estacionamiento, nafta y seguros de automotor, entre muchos otros, es más barato mantener un auto y usarlo para ir a trabajar todos los días al centro de la ciudad que tomar un taxi también durante todos los días. Sin embargo, pese a todo, termina siendo conveniente moverse en taxi, si el dinero se destina a diferentes opciones de inversión.

Según un estudio de la consultora Focus Market, en base a un viaje de 28 kilómetros dentro de la ciudad, desde Villa del Parque hasta el centro, el costo mensual de mantener un auto asciende a $ 9474,50, mientras que hacer el viaje en taxi durante 22 días hábiles equivale a unos $ 12.864, es decir, $ 3389,50 más.

Para elaborar los costos mensuales, la consultora tomó como base un Gol Trend 1.6 de 2015, y calculó $ 1136 por mes en nafta (28 km. por día); $ 549 de patente, $ 500 de lavadero (una vez por semana), estacionamiento en el trabajo ($ 3000), cochera cerca del hogar ($ 2300), seguro

($ 1452) y otros gastos que se realizan en forma anual, pero fueron divididos en 12 meses para el estudio, como el segundo service (hasta 30.000 km, $ 207,50); cambio de agua y filtro de aceite ($ 100), afinación ($ 90), alineación y balanceo ($ 80) y matafuegos ($ 60).

"No están contemplados gastos imprevistos y que suelen ser altos, como rotura de vidrio por hurto, de la bomba, pinchadura de goma, gastos que incrementarían mucho más el costo", explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Pero, a pesar de que es más barato tener un auto y usarlo para ir a trabajar al centro de la ciudad a diario, Di Pace explicó las razones por las cuales conviene utilizar el taxi todos los días.

"Los argentinos suelen ver al automóvil como un reservorio de ahorro; quienes no pueden comprar una vivienda adquieren un auto; pero su valor va decreciendo todos los años. En cambio, si se utiliza ese capital y se lo invierte en un plazo fijo, Lebac o Bonar 18, se puede pagar el costo del taxi sin dinero extra y sin asumir los riesgos de tener un vehículo", explicó Di Pace.

Según estimaciones de Focus Market, invertir $ 210.000 (el costo del auto tomado como base para el estudio) en un plazo fijo del Banco Nación, en forma anual, por Internet, rinde $ 3237 mensual, con una tasa de 18,5%. En tanto, destinar esa misma suma a comprar Lebac, a 280 días, con una tasa de 21%, rinde $ 44.100, es decir, $ 3675 por mes.

Por último, invertir $ 210.000 en Bonar 18, en dólares, a un tipo de cambio de $ 15,80, sería destinar un capital de u$s 13.291, con tasa nominal en dólares de 9%, rinde u$s 1196 o u$s 99,50 por mes. "Se especula con la devaluación futura del peso; si el dólar estará a $ 20, uno recibe un rendimiento de capital en dólares, más la devaluación futura; en pesos rendiría, así, $ 2043 por mes", explicó Di Pace.

"Con el estudio, se puede observar que con el capital del auto más su rendimiento mensual, si se lo invierte en diferentes opciones, se puede pagar el taxi todos los días sin poner un peso más y sin tener los riesgos de un auto, por accidentes, roturas, y sin que vaya perdiendo valor todos los años. Si se suma el costo de mantenimiento del auto más el rendimiento, termina conviniendo moverse en taxi", explicó Di Pace.