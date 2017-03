Ushuaia quiere ser puerta de entrada a la Antártida

En Ushuaia 15.000 puestos e trabajo se explican por el turismo y la nueva perspectiva para los cruceros refleja una oportunidad única para seguir creciendo. No fue pues casual que la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone se haya hecho presente en el Seatrade Cruise Global 2017 para mantener reuniones con operadores de la industria y promocionar los atractivos turísticos de la ciudad austral.



"Somos muy optimistas. Trabajamos muy bien con el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich. La primera reunión que tuvimos con él le planteamos la necesidad de ampliar el puerto de Ushuaia. El ministro tomó como suyo el proyecto, tuvimos una serie de encuentros, se definió, el proyecto, se llamó a licitación y la obra ya se adjudicó y está próxima a iniciarse", dijo a Transport & Cargo Rosana Bertone.

Servicios

La mandataria provincial resaltó su deseo de "prestar mejores servicios, dese agua potable a todo lo que tenga que ver con la logística a los barcos. Tenemos un problema con la provisión de combustible que queremos abordar con las autoridades de YPF. Es necesario que Ushuaia, tenga acceso a un precio razonable y una logística de abastecimiento competitivo. No es posible que los cruceros deban esperar porque se abastece primero a las estaciones de servicio. Los cruceros tienen un tiempo determinado. Nos enfocamos en que Ushuaia sea realmente la puerta de entrada a la Antártida. También queremos mejorar la conectividad aérea desde el aeropuerto para la llegada de más crucersitas. El concesionario ya anunció una inversión de $60 millones en la estación aérea", adelantó Bertone.



La gobernadora de Tierra del Fuego saludó la decisión del estado nacional de reducir la tasa de Migraciones de u$s 14 a u$s 10 y que la misma sea además uniforme para rodos los puertos porque ello habla de un trabajo en conjunto.



"El ejemplo es la presencia de todos los puertos de creceros de la Argentina en esta convención de Seatrade con el objetivo de prestar cada vez un mejor servicio. En Ushuaia tenemos increíbles bellezas para mostrar al mundo pero la falta se infraestructura nos había creado una cuello de botella. Ahora, al mejorar la infraestructura podremos seguir creciendo, y esto significa más puestos de trabajo", reseñó Bertone.



La delegación fueguina, que también contó con la presencia del presidente de la Dirección Provincial de Puertos Néstor Lagraña, tuvo la oportunidad de reunirse con las principales compañías de cruceros del mundo. "De hecho cerramos con una compañía australiana que confirmó su llegada para la temporada 2018/2019. Otras compañías que ya operan con nosotros nos han hecho los requerimientos respecto a lo que tenemos que mejorar.



Hemos llegado a tener más de 460 recaladas anuales y queremos volver a estar en esos niveles", manifestó Rosana Bertone.

Por Madryn

La Administración Portuaria de Puerto Madryn también estuvo presente en el en el Seatrade Cruise Global 2017. Su director comercial, Héctor Ricciardolo, intercambió información con las diversas órbitas nacionales e internacionales en pos de desarrollar y potenciar el arribo de cruceros al Muelle Comandante Luis Piedra Buena.Junto a la Administración Portuaria también participarán del evento Aerolíneas Argentinas, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Instituto Fueguino de Turismo, la Dirección General de Puertos de Tierra del Fuego y el Ente de Promoción Turística de Puerto Madryn.El stand de la comitiva nacional contó con una superficie de 37 metros cuadrados y fue construido a base a parámetros sustentables.Con inversión del estado nacional, en Puerto Madryn se realizarán mejoras y ampliaciones en dos muelles: el Almirante Storni, y el histórico de la ciudad, Comandante Luis Piedra Buena, que está ubicado en el centro y hoy se utiliza principalmente para recibir cruceros. La inversión total para ambos muelles es de $680 millones. En el Piedra Buena la obra estará lista en un año y, en el Storni, en un año y medio.En el muelle Almirante Storni se va a reparar el viaducto principal, que es el puente que une la entrada del puerto con los sectores operativos y por el que circulan los camiones de carga. Paralelamente se ampliará el muelle, facilitando la actividad de cruceros de mayor tamaño en Puerto Madryn, para la llegada de más turismo a la región. Hoy está en muy mal estado y los pilotes que lo sostienen tienen problemas estructurales. El Estado invertirá $500 millones.