Parrilli sobre audios con Cristina: “Me chupa un huevo" lo que digan

El exjefe de inteligencia kirchnerista Oscar Parrilli expresó hoy que le “chupa un huevo lo que digan” sus “adversarios”, tras difundirse los audios en los que se lo escucha dialogar con la expresidenta Cristina Fernández.

Esos audios permitieron conocer que la exmandataria lo trataba de “pelotudo” o que deseaba que los empresarios “se fundan”.

“Con Cristina tengo una relación personal que yo sé cómo es. Yo sé lo que soy, no necesito que nadie me juzgue. No me valgo de las calificaciones de mis adversarios o los que no me simpatizan conmigo. Me chupa un huevo lo que digan”, señaló a Radio Con Vos.