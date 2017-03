Los analistas consideran que el gasto es elevado pero no es preocupante

La fuerte suba del déficit fiscal en el primer bimestre del año preocupó poco a los economistas. Es que estiman que las metas trimestrales (de un desequilibrio del 0,6% del PBI para los primeros tres meses de 2017) y anual (déficit de 4,2%) se pueden cumplir y advierten que el salto actual se debe a la baja base de comparación respecto al primer bimestre de 2016.

María Castiglioni, directora de la consultora C&T Asesores, analizó: "Es importante señalar que la comparación es con febrero de 2016, un mes con bajo déficit por el gasto, sobre todo en capital. El ahorro en aquel momento fue por el parate de la obra pública". A su vez, indicó: "Estos números no preocupan; los ingresos están creciendo bastante bien, la recaudación del primer bimestre fue buena y en marzo puede pasar algo parecido". "Se va a cumplir con lo pautado en el Presupuesto, que tiene números consistentes. El único riesgo estaría en que la economía no crezca, pero mantenemos la previsión de que el PBI aumentará 3,5% en este año", añadió Castiglioni.

Con ella coincidió Rodrigo Álvarez, de Analytica. "Los primeros meses de 2016 tuvieron un fuerte freno en el gasto, empujado por la inactividad en la obra pública. Esto no es motivo de preocupación, porque se van a cumplir los objetivos que presentó (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne. Los ingresos crecen en el nivel que se esperaba y el Gobierno puso en marcha las obras", afirmó. "Lo que sí genera inquietud es que la economía reaccione con mayor demanda", dijo Álvarez.

Por su lado, Gabriel Caamaño, economista jefe de la consultora Ledesma, consideró: "Las cifras no son para alarmarse, pero generan un poco de preocupación porque el nivel de déficit sigue siendo muy alto. Se hizo poco ajuste y el sinceramiento fiscal termina en unos días. Será difícil determinar cómo sigue". "Lo que se ajustó en subsidios no fue suficiente y, al igual que el año pasado, sin el blanqueo no se va a lograr la meta del 4,2% de déficit para este año", agregó.

En esa línea está el informe de Ecolatina. Para la consultora, "el Gobierno necesita del blanqueo para cumplir con la meta fiscal del primer trimestre". "Los ingresos totales del Sector Público No Financiero (excluyendo el blanqueo) se incrementaron 35%, lo que implica una importante aceleración", destacaron.

Más tajante fue Diego Giacomini, de Economía y Regiones. "Más que Cambiemos esto es Continuemos. No me sorprende; acá no hubo ningún ajuste y esto es complicado de sostener, porque el relajamiento fiscal llevó a que nos endeudemos por u$s 100.000 millones en dos años y el ratio deuda / PBI será de 70% en 2019 si seguimos así", criticó el economista.