Petroleros de Chubut reclaman ser "prioridad" como Vaca Muerta

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cargó contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y lo tildó de "impresentable" por su manejo de la crisis petrolera en la cuenca del Golfo San Jorge. Además, el mandatario provincial le envió una carta al presidente Mauricio Macri, en la que marca los "inconvenientes" que atraviesa en su tierra.

Lo que sucede es que Das Neves siente que el gobierno nacional no tiene como prioridad a los chubutenses y hace un trato preferencial con Vaca Muerta, en Neuquén, donde los yacimientos están aún por explotarse. Los pozos convencionales de Chubut no tienen el mismo potencial y producen un crudo más pesado, difícil de refinar en el país.

"Aranguren tendría que dar un paso al costado, porque tiene intereses creados con Shell, en perjuicio del resto de las empresas", consideró Das Neves. En su misiva al Presidente, el gobernador se quejó del momento que vive la industria textil y de la eliminación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de los reembolsos adicionales para exportaciones por puertos patagónicos, que en Comodoro Rivadavia llegaban al 9%.

Los últimos anuncios de inversiones en Vaca Muerta fueron los que colmaron la paciencia en el sur de la Patagonia. La asociación de YPF con Shell, por u$s 300 millones y el mega-desembolso planeado por Tecpetrol de u$s 2300 millones, en tres años enfurecieron a Das Neves y los sindicatos petroleros, que entienden que esas mismas empresas abandonan las operaciones en el Golfo San Jorge para enfocarse solamente en los yacimientos no convencionales de Neuquén.

Ayer, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut publicó una solicitada en medios provinciales titulada "Tecpetrol y Macri desprecian y abandonan a Chubut". Allí, su secretario general, Jorge Ávila, afirma: "Los anuncios exclusivos para Vaca Muerta reflejan claramente un desprecio y una tomada de pelo para todos los chubutenses". A continuación, presenta el cuadro comparativo: "A Neuquén la reactivan y a Chubut la mandan a la quiebra", en el que muestra que Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), YPF, ENAP Sipetrol y Sinopec reducen inversiones y abandonan equipos en Chubut, mientras se concentran en desarrollar los pozos de Vaca Muerta.

En la solicitada se señalan como responsables de la situación, que comprometería el puesto laboral de 1800 personas, a las compañías, a Macri, Aranguren y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Además, se ratifica la vocación de diálogo hasta el jueves 30 y, de no llegar a una solución, la activación de un plan de lucha a partir del próximo lunes 3, que incluiría bloqueos en los yacimientos y podría generar desabastecimiento de combustibles la semana que viene. En ese momento se van a estar discutiendo los nuevos aumentos en las naftas para el segundo trimestre del año, luego del primer ajuste de 8% en enero.

Según aseguran fuentes cercanas al gobernador de Chubut, Das Neves confiaba en Macri, pero no está dispuesto a firmar la "flexibilización laboral" que exigen sus ministros y las petroleras para reiniciar operaciones, en medio de una nueva crisis por el precio internacional del crudo, que ayer cerró a u$s 47,73 el barril WTI y se aleja cada vez más de los u$s 60 por barril que el mercado estimaba para este año.

En tanto, las petroleras apuntan a los acuerdos por productividad para bajar costos y hacer rentables las operaciones.