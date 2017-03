Temer espera buenas noticias para evitar aumento de impuestos

El gobierno de Brasil esperará más información sobre el monto de potenciales ingresos adicionales para decidir un congelamiento presupuestario y posibles alzas de impuestos con el fin de cumplir con la meta de ahorro fiscal, indicó el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.

El funcionario agregó que un anuncio en este sentido podría realizarse entre hoy y mañana, luego de que circularan versiones fuertes sobre que el presidente Michel Temer consideraba un alza de impuestos de alrededor de u$s 4600 millones y un congelamiento de gastos por u$s 10.000 millones para cumplir con la meta de déficit primario de u$s 46.000 millones de reales para el 2017.

Según esa misma información el Gobierno planea obtener otros u$s 5.000 millones por ventas de activos para cubrir una brecha de u$s 20.000 millones en la meta de déficit presupuestario primario para este año, un parámetro clave de la capacidad de un país para pagar su deuda.

Meirelles señaló en su mensaje que a consecuencia de las decisiones favorables de la justicia sobre la venta de plantas hidroeléctricas, el gobierno espera recaudar unos 17.000 millones de reales (u$s 5440 millones) en ingresos extra en 2017.