Ver a Messi y la Selección en Bolivia cuesta apenas u$s 10

La selección argentina, ubicada en el tercer puesto de la clasificación con 22 unidades, visitará hoy a su par de Bolivia -penúltimo con siete- por la 14ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. El partido se jugará desde las 17 hs con transmisión de la TV Pública y TyC Sports en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3600 metros de altura, y con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.



Los precios oficiales de las entradas para ver el encuentro, puestas a la venta por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), son los siguientes: el sector de las Curvas cuesta 60 bolivianos (menos de u$s 10), la Recta de General 120 bolivianos (casi u$s 18), el lugar de Preferencia 250 bolivianos (unos u$s 35), mientras que el lado de Butacas 360 bolivianos (u$s 51).



Con lo que ésta debe ser la oportunidad para ver en acción a Lionel Messi con los tickets más económicos del mundo. Para que se tenga una idea, las "populares" de la jornada anterior ante Chile en el Monumental costaron (por derecha) $ 350, o sea un poco más de u$s 20. En tanto, la misma categoría en Chile se cotiza a u$s 16; en Ecuador vale u$s 20; Colombia u$s 60; y Paraguay u$s 83 (pero incluye una camiseta oficial, una pelota del torneo local, una bandera y un bolso). Por su parte, la ubicación más accesible en el Camp Nou para un Barcelona-Sevilla cuesta casi u$s 80.



En lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico, el entrenador Edgardo Bauza dispondrá siete cambios respecto del equipo que le ganó a Chile 1-0 el jueves pasado, tras las bajas por acumulación de amonestaciones de Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia y Nicolás Otamendi, y de los lesionados Emmanuel Mas (traumatismo en la rodilla derecha) y Gabriel Mercado (desgarro en el isquiotibial derecho).



El "Patón" prevé poner un sistema 4-4-2 y los cambios previstos respecto del partido ante "La Roja" son: Facundo Roncaglia por Mercado, Mateo Musacchio por Otamendi, Ramiro Funes Mori por Mas, Enzo Pérez por Biglia, Guido Pizarro por Mascherano, Éver Banega por Agüero y Lucas Pratto por Higuaín. En tanto Paulo Dybala se recuperó de una contractura y ocupará un lugar en el banco de los suplentes. Una victoria dejará al equipo con buenas perspectivas de clasificación especialmente si pierden puntos Colombia (21), Ecuador y Chile (20). El plantel durmió anoche en un hotel cercano al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra y hoy al mediodía parte hacia La Paz, para dirigirse directamente al estadio, para mitigar los efectos de la altura.

El resto de la fecha rumbo a Rusia

El resto de la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018 se completa de la siguiente forma: a las 18 horas se enfrentan Ecuador y Colombia con transmisión en vivo a través de TyC Sports 2; Chile con Venezuela va a las 19 hs en vivo por TyC Sports; el lider Brasil, que si le gana a Paraguay prácticamente clasifica, va a las 21.45 también en directo por TyC Sports; y finalmente Perú recibe a Uruguay desde las 23.15 en vivo por TyC Sports.