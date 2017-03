El Gobierno licita u$s 3000 millones en Letras en dólares y un bono por Badlar

En una emisión que ya estaba prevista en el cronograma que el Gobierno difundió apenas empezó el año, el Ministerio de Finanzas licitará esta semana cuatro series de Letras en dólares (Letes) –que van desde los tres meses a un año- y un nuevo bono en pesos ligado a la tasa Badlar (el promedio de depósitos privados por más de un millón de pesos). En total, son alrededor de u$s 3000 millones, según detalló la cartera que conduce Luis Caputo.

El nuevo bono en pesos tiene vencimiento en 2022 y pagará una tasa equivalente a Badlar más 200 puntos básicos (es decir, dos puntos porcentuales por encima de lo que paga en promedio el sistema financiero –hoy, 19,375%- por los depósitos de más de un millón de pesos).

En ese bono se emitirán $ 20.000 millones de valor nominal (unos u$s 1280 al tipo de cambio de referencia del Banco Central). La licitación tendrá un tramo competitivo, en el cual los suscriptores deberán indicar el precio por cada $ 1000 de valor nominal, y otro no competitivo. La tasa efectiva surgirá del precio de corte que determine el Gobierno.

En cuanto a las Letes, se licitarán u$s 250 millones a 88 días, a u$s 993,65 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa anual del 2,65%; u$s 500 millones a 179 días, a u$s 985,74 por cada u$s 1000 VN –tasa del 2,95%-; otros u$s 500 millones a 256 días, a u$s 978,05 por cada u$s 1000 VN –tasa del 3,20%-; y otros u$s 500 millones a 375 días, a u$s 966,25 por cada u$s 1000 VN –tasa del 3,40%-.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del miércoles y finalizará a las 15 del jueves.