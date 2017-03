Arengas en mensajes de whatsapp

En los últimos días circularon por whatsapp mensajes de audio atribuidos a funcionarios y ex funcionarios del macrismo convocando a la marcha del sábado 1 de abril, arengando y dando recomendaciones para los manifestantes oficialistas.

Uno de ellos se le atribuye al subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, quien rechazó ser el autor del mensaje.

El otro, en el mismo sentido, le fue adjudicado al desplazado director de Asuntos Globales del Senado, Álvaro Zicarelli, quien fue echado por la vicepresidenta Gabriela Michetti luego de que trascendieron imágenes en las que el ex funcionario insultaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.