La inversión extranjera no crece y analistas culpan a la falta de reformas

Uno de los objetivos que se propuso el Gobierno cuando asumió, fue apuntalar la inversión. Generar un clima de negocios propicio para que las empresas, nacionales y extranjeras, se decidieran a poner un pie en la Argentina -o las que ya están, que aumenten su presencia-era, y sigue siendo, prioritario para la actual gestión. Sin embargo, pasó un año y si bien se tomaron varias medidas en favor del mundo empresario, la inversión extranjera no crece. Hacen faltan más reformas, sugieren los especialistas del mundo de los negocios.



Si bien los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) que publica la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) todavía no contienen la información desagregada para la Argentina, el Indec tiene medidos los tres primeros trimestres de 2016, lo que permite hacer una proyección a todo el año. De acuerdo con el organismo, ese número alcanzó los u$s 4780 millones y el de todo el ejercicio rondaría los u$s 6000 millones, estimó la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI).



Si se analizan los números en crudo, la cifra al tercer trimestre representa un 50% menos que la obtenida en 2015 en el mismo período (u$s 9557 millones). Pero la realidad es que el valor de ese año no es real, ya que estaba vigente el cepo cambiario y, al no poder girar dividendos al exterior, las empresas reinvertían sus utilidades. "Los datos de 2015 están distorsionados y no es apropiada la comparación en la medida en que en 2016 muchas compañías volvieron a enviar fondos al exterior", destaca el informe.



El economista Marcelo Elizondo, director de la consultora, señaló a El Cronista que ese año los aportes netos en empresas locales de inversores no residentes generaron u$s 4290 millones y otros u$s 6180 millones se computaron como reinversión de utilidades. Según él, ese número está inflado. Lo que ocurrió en los últimos años en la región es que la reinversión de utilidades explicó el 25% de la IED, por lo que si se toman estos parámetros, la cifra de 2015 "en un país sin cepo" habría rondado valores similares a los proyectados para el año pasado. "Por ende, debe decirse que sigue muy por debajo de la que reciben nuestros vecinos comparables, en un contexto en el que la IED descendió 19% en toda la región", precisa el documento.



Y agrega: "La administración de Macri se ha propuesto modificar una realidad. La Argentina había sido un país de relevante participación de la IED por muchos años, pero últimamente quedó fuera de los grandes flujos y ello hizo que el acervo de IED en el país sea más bajo que en economías más grandes como México o Brasil, pero también que en Colombia y Chile, y no demasiado mayor al de Perú". El porcentaje de IED recibida por la Argentina en relación al total ingresado en Latinoamérica y el Caribe (si se confirma la estimación de u$s 6000 millones durante 2016) alcanza al 4,5%. El peor año fue 2014, con el 2,5% y en los mejores años durante la década kirchnerista llegó al 7,2% (2011) y 7,4% (2012).



Pero en los últimos 5 años de la década del ’90, la Argentina había recibido el 15,75% del total de IED que llegó a la región: un promedio anual de u$s 10.599 millones anuales en ese lapso.



El World Economic Forum (WEF) publicó un informe en el que destaca los principales factores que hacen a la instauración de un entorno de negocios adecuado: impuestos, infraestructura, regulaciones laborales, burocracia gubernamental, honestidad en el entorno, financiamiento, capital humano, delito y regulaciones macroeconómicas. A su vez, en los 12 pilares de competitividad establecidos por el Global Competitive Index también figuran la educación y la salud públicas, la tecnología disponible y la eficiencia y la amplitud del mercado.



El entorno regulatorio es un elemento crítico para la recepción de IED, y la Argentina, según la OCDE, se ubica como una de las economías con más problemas regulatorios y con una presión tributaria altísima comparada con el resto de la región.



La apertura comercial también es relevante para recibir inversiones, en la medida en que la IED requiere importaciones y exportaciones. Al respecto, el país sigue teniendo baja participación de su comercio exterior en el PBI (15%, mientras que en el mundo ronda el 28%). Elizondo remarcó además que los principales receptores de IED en el mundo son grandes economías por el tamaño de su mercado o la dimensión de su PBI; grandes exportadores o importadores; o son países con un alto grado de integración internacional.



"En los últimos años la Argentina había reducido su participación en el comercio mundial de forma alarmante y eso no ha cambiado sustancialmente en 2016. Hoy el país está entre los de menos incidencia del comercio internacional en su PBI", remarcó Elizondo.



La conflictividad social es otro factor relevante, así como también la construcción de ‘capital institucional’ (marco normativo general); ‘capital relacional’ (propensión a integrar cadenas y asociaciones productivas); y ‘capital organizacional’ (eficiencia microeconómica). Según el informe, en la Argentina "aún hay serias dificultades en la materia en la medida en que se discute el modo de hacer vigente la ley, hay problemas de consensos básicos, las cadenas productivas están fragmentadas, la desconfianza entre los actores es alta y la productividad es baja".