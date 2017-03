El mundo de los negocios

Préstamos

El presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet, confirmó que "se otorgaron más de $ 200 millones en préstamos para los afectados por fenómenos climáticos". Se trata de una línea especial con sólo 12% de interés y está destinada a los perjudicados por inundaciones y temporales. "La banca pública es la única que pone el hombro cuando hay que reconstruir lo perdido, tal como nos pidió la gobernadora Vidal", aseguró. Desde diciembre, más de 1800 familias tomaron el crédito.Toyota cumplió 20 años en el país con pleno desarrollo productivo, consolidándose como base de producción y exportación para toda América latina de sus vehículos Hilux y SW4. El 21 de marzo de 1997, Toyota Motor Corporation inauguró en Zárate su planta de producción número 29 en el mundo, la cual se convirtió en la primera inversión de origen japonés en la industria automotriz de nuestro país. Durante estos 20 años la compañía acumuló una inversión de más de u$s 2000 millones.La segunda edición de “La Semana del Malbec” se realizará en Buenos Aires del 3 al 9 de abril con un importante despliegue de actividades que incluyen degustaciones a cielo abierto, descuentos para consumidores en diversos circuitos de la ciudad y la tradicional “Noche de las Vinotecas”. Además, habrá un gran evento de cierre el sábado 8, que incluye degustación de vinos, food trucks y música en vivo, en el que se esperan más de 2000 personas. Más en www.lasemanadelmalbec.com.Emergencias y Rossi comprenden que conocer las técnicas de primeros auxilios es de máxima importancia ante cualquier emergencia. Es por eso que unen esfuerzos y, bajo el lema “Todos podemos salvar una vida”, ofrecerán cursos de capacitación en RCP gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Las capacitaciones se brindarán durante todo el año, el último miércoles de cada mes, en Arenales 2777, 1º piso y estarán a cargo de personal de Emergencias.La cadena de cafeterías gourmet The Coffee Store abrió las puertas de un nuevo local en el complejo SMall Tortugas, el pasado 8 de marzo. El espacio, que cuenta con mesas en su interior y exterior para 70 personas, ofrece las más variadas opciones en cafés, exquisitos desayunos, almuerzos y meriendas así como toda la gama de productos boutique que dispone la cadena. Más en www.thecoffeestore.com.Los días 31 de marzo, 7 y 12 de abril, Casarena Bodega & Viñedos abre sus puertas al atardecer para ofrecer un ciclo de encuentros con la música, la gastronomía y el vino pensados para relajarse después de un día laboral, rodeado de viñedos y el imponente paisaje de la cordillera. El ciclo propone disfrutar de shows en vivo de diferentes géneros musicales, un menú finger food pensado para cada ocasión y los vinos de la bodega. Informes en turismo@casarena.com.El Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales informa que los días 24, 25 y 26 de abril se dictará el curso “Comercio Exterior: Medios y Mecanismos de Pago. Mercado de Cambios e Incoterms”. El dictado está orientado a ejecutivos y gerentes medios de la cadena agroindustrial, estudiantes universitarios y participantes del mercado interesados. Informes en www.bolsadecereales.org/capacitacion.Andeluna presenta la cosecha 2014 de su Altitud Malbec, un vino elaborado con uvas 100% malbec provenientes de viñedos propios ubicados en su finca de Gualtallary, a más de 1300 metros de altura sobre el nivel del mar. La línea presenta vinos que alcanzan gran concentración, estructura, complejidad aromática, mineralidad, tensión y nervio. Presentan gran textura en boca con delicadas notas provenientes de su paso por roble francés.Gatorade organiza un campeonato internacional en el que competirán equipos de fútbol con jugadores entre 14 y 16 años de edad. En Argentina, se disputará en Buenos Aires, Córdoba y Rosario de manera simultánea. El torneo denominado 5v5 se llevará a cabo el 23 de abril y premiará a los ganadores con invitaciones VIP para ver la final de la UEFA Champions League de este año en Gales. Más en www.gatorade.com.ar/5v5/.Desde el próximo 13 de abril, las marcas Universal Assistance y Travel Ace Assistance pondrán a disposición de sus usuarios, un nuevo servicio de consultas médicas online, que se suma a los canales de atención tradicionales y mediante los cuales la empresa brinda asistencia a sus pasajeros. El mismo consta de una video-consulta con un médico con el cual el pasajero puede interactuar, evacuar todas sus dudas y resolver su inconveniente en tiempo real.Nike inauguró su nuevo Factory Store en el Shopping Soleil Premium Outlet en la localidad de Boulogne. El establecimiento cuenta con una superficie comercial de 1180 metros cuadrados y los consumidores que visiten el nuevo local podrán encontrar un nuevo formato de tienda en el que habrá calzado, indumentaria y accesorios de las categorías Fútbol, Running, Training y Sportswear de diferentes temporadas.En marzo y abril, en Parque de la Costa, hasta tres menores de 10 años entran gratis acompañados de un adulto que abone el pasaporte del día. Además, invita a disfrutar sin límites de los Pasaportes Otoño, con los que se puede volver todas las veces que se desee hasta el 21 de junio. Con más de 50 atracciones infantiles, familiares y de vértigo, sumadas a la más amplia gama de espectáculos teatrales en vivo, está abierto sábados, Domingos y feriados desde las 11.Food Fest BA anuncia su segunda edición del año e invita a los visitantes a experimentar un after office diferente, con la posibilidad de degustar comidas callejeras gourmet y disfrutar de las mejores bandas en vivo y DJ sets al aire libre y en la pista central del predio. Será este viernes, de 18 a 2. Además, el sábado abrirá sus puertas de 14 a 1. La entrada es libre y gratuita. Más información en www.foodfest.com.ar.Tras el anuncio de un nuevo modelo de Licencia de Conducir, la Federación Internacional del Automóvil para Latinoamérica (FIA - Región IV) recordó que para conducir en el exterior se necesita un Permiso Internacional. Dicha documentación es emitida en Argentina por el Automóvil Club Argentino y su validez es de un año o hasta el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir, si fuese menor.Fundación vittal, comprometida con las artes plásticas, lanza su 4ª Edición 2017 artevittal Premio Adquisición para Artistas Emergentes de 18 a 35 años de edad. Nacionales o extranjeros, pero residentes en Buenos Aires, todos los jóvenes artistas están invitados a participar, a excepción de quienes hayan resultado ganadores en ediciones anteriores. Generoso en premios y menciones, las obras premiadas luego integrarán la colección de la fundación en Espacio Modos. Más en www.artefundacionvittal.com.ar.En pocos días llega a la Argentina Lollapalooza, uno de los festivales de música más importante del mundo que se realizará en el Hipódromo de San Isidro, provincia de Buenos Aires, del 31 de marzo al 1 de abril. Aacrea estará presente en esta nueva edición, bajo la consigna “Tu energía viene del campo”. En el espacio ‘Espíritu Verde‘ el público podrá participar de una experiencia lúdica que combinará conocimiento y diversión. La institución aprovechará la ocasión para promover el desarrollo sostenible; por medio de juegos, los participantes tendrán la posibilidad de aprender y comprometerse con temas ambientales y sociales que buscan generar conciencia sobre el cuidado de la TierraEl director general de AySA, Ing. Martín Heinrich, junto con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti hicieron un recorrido por distintas obras de agua potable y cloacas del Municipio. Visitaron las obras "Red secundaria cloacal Cementerio Sur", "Red secundaria cloacal Acevedo" y "Red primaria Aliviador Hipólito Yrigoyen", donde se prevé instalar 29.500 mts. de cañería colectora de cloaca que beneficiarán a 18.600 habitantes del partido de Lanús.