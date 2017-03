Múltiples lanzamientos de nuevos modelos pero uno sólo made in Argentina

Este año, el grupo Volkswagen prevé realizar 25 lanzamientos de nuevos modelos que se venderán en el país. Según Pablo Di Si, CEO de la firma, solo habrá uno de producción local: la Amarok B6, que se presentará a fines del primer semestre. "El resto son modelos traídos de Alemania, Brasil y México. De todos los segmentos, tanto autos como camionetas y SUVs (utilitarios deportivos)", explicó.

Di Si no le escapa a la consulta fija sobre la posibilidad de que con las Amarok, Volkswagen pelee el mercado de las camionetas a Toyota. La Hilux fabricada en el país por la automotriz japonesa fue el año pasado muchos meses el vehículo más vendido de la Argentina. "Hace 14 años que somos líderes del mercado. No miramos el liderazgo por un nicho. Tenemos una gama de productos amplia", ironiza.

En cuanto a la evolución de los precios, Di Si no cree que se repita la guerra de descuentos del año pasado. "Hubo descuentos descabellados. No es lógico tener un precio de lista y dar un descuento de $ 100.000. El cliente pierde referencia. Este año parece que hay una industria más normal, con ofertas no tan agresivas", dijo.

El ejecutivo prevé que subirán las ventas entre 10% y 15%.