Fuerte cruce entre Jorge Asís y Fernando Iglesias

Jorge Asís y Fernando Iglesias protagonizaron un picante cruce anoche en la mesa de Mirtha Legrand.

El entredicho comenzó cuando Asís aseguró que desde el Gobierno se busca "polarizar" con el kirchnerismo, como sucedió durante las última campaña para las elecciones presidenciales, y al señalar que "entre Macri y la Doctora hay una relación de predilección recíproca".

Iglesias no tardó en salir al cruce: "Te digo con todo cariño, para que no hagas papelones que hiciste el año pasado diciendo que iba a ganar Scioli". Sin embargo, el exfuncionario menemista le dijo que hablar de papelón es muy "agresivo" y agregó que simplemente se había equivocado con su pronóstico sobre las elecciones.

El cruce no terminó ahí. Iglesias enseguida señaló que "los peronistas son muy raros, uno dice papelón y se escandalizan. Pero cuando empieza la campaña peronista se dicen traidor o narco entre ellos".

"¿Yo tengo que ser el representante del peronismo en esta mesa? Me encantaría decirte que soy peronista, pero no tengo ese atributo. Me enorgullecería ser peronista", replicó Asís e ironizó: "Tu discurso está tan aprendido que puedo ahorrártelo y decirlo yo".

"¿Y qué te pasó que terminaste con Scioli?", le preguntó rápido Iglesias, a lo que Asís calificó como una "segunda agresión". "No me voy a pelear", respondió el periodista. "Si yo fuera macrista me dolería que se hable todo el tiempo del kirchnerismo", añadió.