Mirtha Legrand: "No crean que soy kirchnerista, no soy panqueque"

Una semana después de la entrevista con el presidente Mauricio Macri, Mirtha Legrand habló de las repercusiones que tuvo la nota y reconoció que le dijeron "de todo, lindo y feo".

"Les debo una explicación: quiero agradecer la enorme repercusión que tuvo el programa realizado en la residencia presidencial. Quiero destacar la cordialidad en la que fui recibida por mis anfitriones y la libertad que tuve para preguntar absolutamente todo", dijo Mirtha anoche al comenzar su programa.

"Quiero decirles que me afectó lo de algunos periodistas, que dijeron que yo le falté el respeto: en ningún momento. Fue una entrevista magnífica y realmente me gustó. Yo siempre pregunto así, no sé qué les sorprendió tanto. Había que preguntarle todo. Quiero pensar mis colegas qué le hubieran preguntado. Si yo lo hubiera elogiado habría sido sido un desastre, me hubieran caído por todos lados. Pregunté lo que pregunta la calle", continuó en su descargo.

Luego, la diva de los almuerzos arremetió: "Yo sigo siendo del PRO, de Cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones; y los kirchneristas no crean que soy kirchnerista. Yo no soy 'panqueque'. Porque me llamaron varios y me elogiaron".