Tonelli: "No termino de entender el tono antigobierno que hubo en la marcha"

El diputado nacional por el PRO Pablo Tonelli afirmó hoy que no termina de "entender el tono antigobierno que hubo en la marcha" por el Día Nacional de la Memoria que se hizo en la Plaza de Mayo.

"Me parece perfecto manifestarse el 24 de marzo, recordar hechos que no tienen que volver a suceder nunca más en el país. Lo que no entiendo muy bien es este sesgo tan crítico para el Gobierno en alguno de los oradores que leyó", sentenció.

En cuanto al acto de ayer por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, destacó que "fue una marcha importante", pero concluyó: "No termino de entender muy bien el tono antigobierno que hubo en la marcha en muchos de los protagonistas y los líderes que intervinieron".

El consejero de la Magistratura también reveló que decidió no participar de una serie de fotos que se sacaron los diputados de Cambiemos con frases como "Los derechos humanos no tienen dueño" y "Nunca más a los negocios con los Derechos Humanos", al remarcar que "no estaba de acuerdo con el mensaje".

"Me parece que había consignas mejores como poner 'Democracia para siempre', 'Nunca más golpes de Estado' o 'Nunca más desaparecidos', consignas que nos sirvan para unirnos a los argentinos, para estar de acuerdo, para sumar", consideró en declaraciones a radio 10.

En este sentido, Tonelli señaló que "no se pensó mucho en el tema de la consigna, alguien llevó el cartel y nadie pensó en la conveniencia o inconveniencia de esa foto" pero reconoció que él les advirtió sobre las implicancias que podían tener estos carteles.

"Me pareció que era inadecuado y me retiré de la foto", enfatizó el diputado, quien sin embargo destacó que respeta "la libertad de quienes quieren expresarse con otra consigna, ya sean compañeros de bloque, como los dirigentes de otros partidos o la gente en general".

Tonelli también sostuvo que no entiende las críticas del Gobierno en materia de derechos humanos ya que, aseguró, el Ejecutivo nacional "está comprometido en la defensa de los derechos humanos, en el sistema institucional argentino, en la defensa de la vida, en la defensa del Poder Judicial para que pueda actuar con toda la libertad que tiene que actuar".

"Hay que fijarse en las acciones concretas del Gobierno. Y en ese sentido no merece reproche alguno", agregó.

El dirigente del PRO juzgó que "lo importante es que estemos todos de acuerdo en las cosas básicas y elementales que es cuidar la vida, cuidar la integridad de las personas, cuidar la libertad y cuidar la democracia".